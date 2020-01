El único acusado por el ‘caso Julen’ evita la prisión

Foto de archivo de David Serrano, dueño de la finca donde cayó Julen, llegando a declarar al juzgado. En vídeo, pide perdón a los padres durante la sesión. EUROPA PRESS / VÍDEO: ATLAS

Apenas 30 minutos ha durado el juicio por el caso Julen. El juez titular del juzgado de lo Penal 9 de Málaga, Ignacio Navas, ha dictado sentencia. Incluye un año de prisión para David Serrano, dueño de la finca donde estaba el pozo por el que cayó el menor. También el pago de una indemnización de casi 180.000 euros a Victoria García y José Roselló, los padres del menor. Y otros 663.982,45 euros a la Junta de Andalucía. Son los términos que habían acordado este lunes las partes y que este martes el acusado, serio en todo momento, ha aceptado, reconociéndose culpable del accidente que acabó con la vida del pequeño.

La condena considera probado el delito de homicidio por imprudencia grave, pero el Ministerio Fiscal y la acusación particular —ejercida por los padres— han aceptado rebajar la pena hasta un año de prisión por la existencia de dos atenuantes principales. El primero, que Serrano ya ha hecho una “reparación parcial” de la indemnización, ingresando el lunes 25.000 de los casi 180.000 euros que debe pagar a los progenitores —el resto se hará en cuotas de 50 euros al mes—. El segundo es el reconocimiento tardío de los hechos. “Quiero pedir perdón a los padres por el daño ocasionado. En ningún momento quise que al niño le pasara nada”, ha declarado Serrano. Las partes también se han comprometido a no presentar recurso a la condena.

El acusado evita así la cárcel, ya que carece de antecedentes penales y que todas las partes han aceptado la suspensión de la condena. El juez, eso sí, ha puesto varias condiciones. Por un lado, no cometer delitos en un periodo de dos años —hasta el 20 de enero de 2022—, comunicar cualquier cambio de domicilio, presentarse ante el juzgado cada seis meses y, en el caso de que encuentre trabajo o ingresos, también lo traslade al juzgado para modificar la cuota mensual para el pago de la indemnización. “No considero que sea usted una persona peligrosa o que vaya a cometer delitos en el futuro. El hecho de que entre en prisión no será preciso para que cambie cualquier tipo de conducta. Así que se va a considerar el beneficio de la suspensión”, ha subrayado el juez.

Los abogados de Serrano han estado intentando llegar a un acuerdo durante los últimos meses, pero éste solo ha sido posible en la recta final, cuando ambas partes han acercado posturas. “Mejor un mal acuerdo que un buen pleito”, explicaban los letrados, que celebraban que de esta forma el acusado evita la cárcel. La abogada de los padres, Antonia Barba, también afirmó que el acuerdo evita igualmente más sufrimiento a los padres. La buena sintonía entre Roselló y García con el acusado se comprobaba minutos antes del inicio del juicio, cuando mantenían una conversación e incluso entraban junto a la sala 4 de la Audiencia Provincial de Málaga.

El propietario de la finca se ha comprometido a aumentar las cuotas mensuales para el pago de la indemnización en caso de que mejore su situación económica. Eso sí, hay que recordar que en el otoño pasado se declaró insolvente, asegurando que no tiene ningún ingreso fijo, no tiene propiedades y en los últimos tres años había trabajado apenas 69 días. La jueza que ha instruido el caso, Elena Sancho Mallorquín, embargó los terrenos de Totalán, cuyo valor es solo una pequeña parte de las indemnizaciones.

David Serrano se enfrentaba a entre tres y tres años y medio de prisión, que son las penas que inicialmente habían solicitado la Fiscalía y acusación particular. Se le acusaba de homicidio por imprudencia grave. Entre otras cuestiones, por no haber avisado a los padres de Julen de la existencia del pozo por el que cayó el pequeño y porque el sondeo, que había sido realizado de manera ilegal, no estaba debidamente tapado. Para negar su responsabilidad, la defensa culpó primero a Antonio Sánchez, conocido como el pocero, por no haber llevado a cabo las medidas de seguridad tras hacer el sondeo. Más tarde, al operativo de rescate, publicando un informe que achacaba la muerte del niño a un golpe de la piqueta utilizada por los bomberos, hechos que la autopsia definitiva descartó. También acusaron a los padres de no haber estado atentos a su hijo.

Julen cayó al pozo minutos antes de las dos de la tarde del 13 de enero de 2019. El agujero tenía 25 centímetros de ancho y 110 de profundidad. Comenzó entonces un operativo de rescate que se extendió durante 13 días con la participación de más de 300 profesionales de diferentes disciplinas, desde agentes de la Guardia Civil a ingenieros y que costaron 700.000 euros. Finalmente, miembros de la Brigada de Salvamento Minero encontraron el cuerpo sin vida del pequeño en la madrugada del sábado 26 de enero a unos 70 metros de profundidad. La autopsia reflejó que el niño murió por los golpes sufridos durante la caída al vacío.