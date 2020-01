Castells critica que se haya separado el Ministerio de Ciencia y Universidades en su toma de posesión

El nuevo ministro de Universidades, Manuel Castells, saluda al Rey Felipe VI tras prometes este lunes su cargo en el Palacio de la Zarzuela. En vídeo, Castells critica la división con el Ministerio de Ciencia e Investigacuón. FOTO: Pool | VÍDEO: ATLAS

El nuevo ministro de Universidades, Manuel Castells, de 77 años, ha asegurado este martes en el acto de traspaso de carteras que “personalmente” no está de acuerdo con la división del hasta ahora Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en dos nuevos ministerios: el de Ciencia —al frente del cual repite Pedro Duque— y el de Universidades. "La Universidad tiene una relación intrínseca y fundamental con Ciencia e Innovación y ha habido una serie de críticas en los medios internacionales por la existencia de los dos ministerios", ha recordado durante el acto en el que Duque le ha entregado la cartera. “Hablando muy claro: yo personalmente no estoy de acuerdo”, ha dicho el ministro provocando las carcajadas de los asistentes. Sin embargo, Castells ha descartado que esto vaya a ser un inconveniente para desempeñar sus funciones. “No solo es lo que hay. Si no, que no va a haber gran problema porque una cosa es que haya dos ministerios y otra es que nadie nos prohíbe colaborar y hacer todas las políticas juntos”.

El Ministerio de Universidades tiene por primera vez en democracia una cartera propia. Castells fue propuesto como ministro por la confluencia catalana de Podemos, En Comú. Sociólogo y economista de 77 años, ha hablado de la universidad como elemento de igualdad social a través de las oportunidades que brinda la formación universitaria.

“Ustedes tienen dos ministerios y un Gobierno”, ha lanzado Castells a los asistentes. En declaraciones a los periodistas ha declinado avanzar las líneas maestras de su nuevo mandato, y ha aclarado que está “recién aterrizado de California”, donde ha investigado e impartido clases durante los últimos 40 años en la Universidad de Berkeley, de la que es catedrático desde 1979. “Primero tendré que consensuar con Pedro Duque las líneas estratégicas para después hacer una primera presentación del proyecto”, ha señalado. Preguntado por si apoya y cree en el nuevo Gobierno de coalición, ha dicho: “Por supuesto, si no, no estaría en él”. Castells escribió en abril de 2015 en La Vanguardia: “Lo más importante de Estados Unidos es que no hay un Ministerio de Universidades”.

El nuevo ministro de Ciencia, Pedro Duque, ha señalado que ambos ministerios diseñarán sus políticas de forma conjunta. “Crearemos comités cruzados en las áreas que lo requieran”, ha avanzado. Respecto al presupuesto para Ciencia, Duque ha lamentado la parálisis del Gobierno desde el comienzo de su andadura en junio de 2018, con unos presupuestos prorrogados que no han permitido “devolver a España el impulso e innovación que llevaba hace 10 años”. Por eso, ha trasladado que trabajarán para que la inversión se incremente “para ver la salida al hueco —en innovación e investigación— que ha dejado la última década”.