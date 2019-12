Casado acusa al separatismo de usar a los niños de “atrezzo”

Vídeo del concierto de San Esteban de este jueves en el Palau de la Música en el que cantan el himno de els segadors, capturado por una usuaria de Twitter. TV3

El jueves por la noche, el concierto anual de San Esteban en el Palau de la Música —una institución cultural que recibe fondos públicos y de cuya gestión participan la Generalitat, el Ayuntamiento y la Diputación de Barcelona— terminó con una explosión de consignas independentistas que incluyó la exhibición de banderas esteladas,una gran pancarta de Tsunami Democràtic sostenida por miembros del coro del Orfeó Català y gritos a favor de la independencia proferidos por buena parte del público en las gradas y de los músicos en el escenario. En el coro había decenas de niños que se sumaron a los cánticos.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha comparado este viernes esas imágenes con las que se producen en los regímenes “totalitarios”. “Lo mismo que vemos en alguna república bananera caribeña con los niños alabando al amado líder o llevando pancartas a favor del régimen es lo que estamos viendo en Cataluña, y lo digo con dolor”, ha dicho Casado, que ha lamentado que hace ya “demasiados años” que el Orfeó Catalá utiliza ese concierto de fin de año para hacer propaganda separatista, con una actuación en la que “a ese coro de niños y niñas se les utiliza de atrezzo de las consignas”.

“Aparten a los niños del independentismo. Nos estamos jugando la concordia de toda una sociedad”, ha añadido Casado. El presidente andaluz, el popular Juanma Moreno, ha ido más allá y ha afirmado que la escenografía y la actitud “exaltada y exacerbada” exhibida en el Palau le recordaron “cosas que hacían algunos partidos políticos en Alemania” en los años 30, en referencia al nazismo.

“El separatismo está expulsando a los que no somos nacionalistas de muchos eventos de Cataluña. Nos hace sentir incómodos en fiestas populares, en nuestras calles o en nuestras plazas, también en un concierto tan especial como es el de Navidad”, ha dicho, por su parte, Inés Arrimadas, portavoz de Ciudadanos en el Congreso. “Eso no se puede permitir, y no se puede permitir tener un Gobierno de España que encima pacte con los que nos están expulsando”, ha añadido, en referencia a la negociación del PSOE con ERC.