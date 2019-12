Interior sostiene que el Barça frustró el plan del Tsunami

El consejero del Interior, Miquel Buch, ha atribuído este jueves al Futbol Club Barcelona la frustración del plan del Tsunami Democràtic, que quería hacer ver en el campo y en las gradas su lema de Spain, sit and talk [España, siéntate y habla]. Buch ha asegurado en rueda de prensa que los drones que tenía listos la plataforma para sobrevolar el campo con pancartas no lo hicieron gracias a los inhibidores que tiene el club en el estadio habitualmente. “Es el mismo sistema de cada partido de fútbol, no hubo diferencia”, ha asegurado.

El titular de Interior ha insistido en separar la protesta “cívica y pacífica” de las personas que protestaban a las puertas del Camp Nou convocadas por el Tsunami entre las cuatro y las ocho de la tarde, y los posteriores altercados, que ha atribuído a un “grupo minoritario en actitud violenta”. Los disturbios empezaron con la llegada de “seguidores radicales del Barça”, entre ellos “algunos de extrema derecha” que se enfrentaron con manifestantes independentistas. “La policía tuvo que intervenir para separar a los dos grupos radicales”, ha dicho. Luego “personas de ideología contraria” a los ultras lanzaron “objetos y pirotecnia contra la línea policial”. “Los altercados” con “hogueras ardiendo” recordaron “a las imágenes que vimos hace unos meses”, ha descrito el consejero.

Buch ha negado cualquier error por parte de los Mossos d’Esquadra al no evitar que grupos ultras que llevaban toda la tarde en las inmediaciones del Camp Nou coincidiesen con las protestas del Tsunami. La actuación fue “la adecuada y ajustada a la realidad del momento”, ha defendido. La policía analizará si entre los hooligans, que llevaban banderas de Supporters Barcelona, un grupo que forma parte de la grada de animación del Barça, hubo quien cometió algún delito e informará al club para que actúe en consecuencia.

El consejero se ha desmarcado también de la intervención de las caretas del futbolista Leo Messi que algunos aficionados intentaron entrar al Camp Nou. No son “responsabilidad” de los Mossos los filtros en los accesos, ha indicado. Las máscaras fueron confiscadas en los controles de seguridad ante la prohibición de que los espectadores acudan sin mostrar su rostro a instalaciones deportivas. El consejero también ha negado que algunos aficionados intentasen acceder al terreno de juego.