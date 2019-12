El historial de la Unidad 29155

Cataluña. La Audiencia Nacional inició en septiembre la investigación sobre la presencia de agentes secretos rusos en Cataluña en momentos clave del procés: la Unidad 29155, y en particular del general Denís Serguéiev, alias Fedótov.

Alemania. La Fiscalía Federal de Alemania ha puesto en marcha este mes una investigación por el asesinato de un ciudadano georgiano de origen checheno ocurrido en agosto en Berlín, ante la sospecha de que fue ordenado por autoridades rusas y chechenas. Ante la falta de cooperación de Moscú y pese a que el Kremlin negó cualquier responsabilidad, Berlín expulsó a dos diplomáticos rusos. El Gobierno de Vladímir Putin reaccionó con la expulsión de otros dos diplomáticos alemanes.

Reino Unido. La existencia de este grupo militar ruso de élite salió a la luz en medios independientes rusos, pero alcanzó repercusión internacional cuando The New York Times lo asoció con su nombre militar y publicó un amplio reportaje sobre la supuesta implicación de sus agentes en algunas acciones de repercusión mundial. Entre ellas destaca el envenenamiento con gas tóxico —en marzo de 2018— del ex espía ruso Serguéi Skripal y su hija Yulia en el Reino Unido. Meses después, Londres acusó formalmente a dos supuestos integrantes del Departamento Central de Inteligencia (GRU en sus siglas en ruso) de las Fuerzas Armadas identificados como Alexander Petrov y Ruslán Boshirov.

Montenegro, Moldavia y Bulgaria. Los servicios de inteligencia occidentales relacionan a la Unidad 29155 con un frustrado golpe de Estado en Montenegro en octubre de 2016. Dos espías rusos fueron condenados en rebeldía por un juez montenegrino. Previamente, en 2015, se les relacionó con un intento de asesinato de un traficante de armas búlgaro y con una campaña de desestabilización en Moldavia.

Chechenia, Crimea y ciberataques. La inteligencia militar rusa fue muy activa durante la Guerra Fría, y más adelante participó tanto en las guerras de independencia de Chechenia como en la invasión de Crimea, en 2014. Algunos informes han situado también a los agentes rusos en Ucrania, y en varios ciberataques a agencias antidopaje o centrales de energía nuclear.