26 días de travesía en un narcosubmarino

Los grandes capos de la droga de Galicia se lamentan estos días por el foco mediático que el narcosubmarino ha puesto sobre la costa gallega. Se trata de un selecto grupo de narcos (se pueden contar con los dedos de una mano y todavía sobran dedos) que son desconocidos, no tienen antecedentes por narcotráfico y alguno de ellos ni siquiera ha desfilado por un tribunal en su vida. Y así quieren que siga siendo. Quedó atrás y para siempre la ostentación y chulería de los Oubiña, Charlines y demás. O la mitificación de Sito Miñanco. Hoy, los principales señores de la droga en Galicia, viven en el sigilo.

El anonimato les ha hecho más eficaces. Por la costa gallega sigue entrando hoy una gran cantidad de cocaína. Ya no lo hace entre bateas, persecuciones y disparos. Entra en silencio. Y a ese silencio contribuye que la atención mediática esté en el Estrecho de Gibraltar. Los narcos de Galicia viven con menos estrés así y cuentan con un porcentaje de éxito en sus operaciones mayor que nunca. Por eso la captura del submarino supone un ruido que detestan.

Estos grandes narcos se han especializado en grandes alijos, descargas de 4.000 o 5.000 kilos de cocaína y pocas operaciones. Algunos llevan a cabo solo una al año. Reinvierten el dinero en sus vastas redes de negocios legales y tratan de pasar por respetables empresarios.

Las fuerzas de seguridad, sin embargo, los tienen bien controlados. Es difícil llevarlos delante de un juez, ya que jamás entran en contacto con la mercancía. Pero los vigilan esperando un resbalón. En Galicia está desplegado el ECO y el UCO de la Guardia Civil, los GRECO y UDYCO de Policía Nacional, el SVA, la DEA estadounidense y los servicios de inteligencia británicos. No falta nadie.

Los códigos de silencio también han cambiado: los narcos de hoy no tienen el poder ni la compra impune de voluntades de antaño.

Un veterano narco de la ría de Vigo tiene tanta aversión al teléfono móvil que no permite ni siquiera que alguien hable delante de él. El sigilo roza la paranoia en la que algunos narcos gallegos viven instalados. Que haya saltado el asunto del narcosubmarino es como gritar en una biblioteca. Todos están nerviosos ahora en la costa gallega. Se suceden los rumores, los chivatazos, las sospechas… Todo el mundo vuelve a hablar del narco gallego. Justo lo que no quieren. Justo lo que necesita Galicia para seguir peleando contra una de sus peores lacras