División en la Mesa del Congreso por las peticiones de disgregar el Grupo Mixto

La Mesa del Congreso ha hablado y ha rechazado la disgregación del Grupo Mixto en tres grupos, pero no ha cerrado la puerta a que algunos partidos se organicen fuera del mismo y tengan más autonomía y visibilidad. No ha sido pacífico. El órgano de gobierno de la Cámara baja ha dado una prórroga hasta el próximo día 20 a JxCat, Más País, Compromís y el BNG para que encuentren una solución distinta a la que habían alcanzado, llamada Grupo Parlamentario Múltiple, y que ha rechazado por unanimidad.

La Mesa no ha permitido la creación de España Plural y Grupo Parlamentario Múltiple, al no contar con los requisitos numéricos imprescindibles. Deja claro que da ese nuevo plazo no para alegaciones, sino para que presenten una fórmula distinta a la actual, a la que se han opuesto el PP y Vox. El asunto de fondo es que el Grupo Mixto lo forman 21 diputados y su funcionamiento se prevé imposible por el fraccionamiento de tiempos y medios. La prórroga, auspiciada por el PSOE y Unidas Podemos, beneficiará a los partidos que mantienen conversaciones con los socialistas para la investidura de Pedro Sánchez. Este es el argumento que citan fuentes del PP y de Vox.

Los acatamientos al constitucional

Durante la reunión de la Mesa de este viernes sus miembros se han dividido en un seis a tres. La mayoría la ostenta el PSOE y Unidas Podemos, frente a los dos representantes del PP y uno de Vox. En una larguísima argumentación jurídica, los letrados del Congreso han sustentado la imposibilidad de la creación de dos grupos. La sorpresa del PP y de Vox ha venido cuando desde la mayoría se ha pedido, y aprobado, que lo intenten de nuevo, sobre nuevas bases. Sobre ello trabajan ya Junts per Catalunya, Compromís, Más País y el BNG.

Ya está descartada la creación de España Plural, el grupo que pretendía formarse con UPN, Coalición Canaria, Teruel Existe y el Partido Regionalista de Cantabria. La razón de los letrados es que los nacionalistas canarios se presentaron en Las Palmas y en Santa Cruz de Tenerife, pero no obtuvieron el 15% obligado en cada circunscripción. El Grupo Múltiple tampoco cumple las reglas exigidas, ya que no alcanzan el 5% del conjunto nacional, sino un 4,88.

No solo la creación de estos grupos ha dividido a la Cámara, sino también la fórmula de acatamiento a la Constitución que utilizaron los diputados independentistas. Se ha dado por buena, en contra de los escritos presentados por el PP, Vox y Ciudadanos, con el argumento de que es una decisión de la presidencia que no es cuestionable. El asunto, ajeno ya a la Mesa, terminará previsiblemente en el Tribunal Constitucional con la firma del PP, Ciudadanos y Vox.