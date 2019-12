La cárcel informa a favor de un primer permiso de cuatro días para Urdangarin

La Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Brieva, en Ávila, ha acordado en su reunión de informar a favor de la petición que la semana pasada hizo Iñaki Urdangarin, marido de la infanta Cristina y cuñado del rey Felipe VI, de concederle el permiso para dormir fuera de la cárcel. El acuerdo fija en cuatro noches las que puede pasar fuera de la prisión. No obstante, la decisión aún no es definitiva y debe ser comunicada a la Fiscalía, que puede recurrirla, y al juez de Vigilancia Penitenciaria 1 de Castilla y León, Florencio de Marcos, que tiene la última palabra. Este ya se mostró el pasado septiembre partidario de flexibilizar el régimen de vida penitenciario del cuñado del Rey. Todo este trámite durará aún varios días y la decisión final no se conocerá hasta la semana que viene, según detallan fuentes penitenciarias. Iñaki Urdangarin, condenado a cinco años y 10 meses de prisión, cumplió la semana pasada un cuarto de su condena, requisito imprescindible para poder solicitar y disfrutar este benefició penitenciario.

En la decisión de la Junta de Tratamiento ha pesado las últimas resoluciones judiciales sobre el cuñado del rey. El pasado 17 de septiembre, el juez De Marcos, autorizó a Urdangarin salir de la cárcel todos los martes y jueves durante ocho horas para colaborar con una ONG de atención a personas con discapacidad en contra del criterio de criterio de la Fiscalía y de la propia prisión, que consideraban que el riesgo de reincidencia del marido de la infanta era aún “medio-alto” dado lo elevado de la pena y el tipo de delito. En un auto insólitamente extenso (22 folios), el magistrado explicaba su decisión en la situación de aislamiento en la que Urdangarin cumple su pena -es el único recluso del módulo masculino de la cárcel de Brieva- y en la necesidad de flexibilidad su régimen de vida penitenciario "en compensación con el excepcional régimen de vida" que supone dicho aislamiento.

Aquella decisión fue recurrida por la Fiscalía, lo que provocó que el 28 de octubre la Audiencia Provincial de Ávila dictara en un auto en el que, además de mantener las dos salidas semanales de Urdangarin, abría la puerta a “futuros permisos de salida y a una clasificación de grado más flexible y aperturista”. En aquella resolución, los tres magistrados destacaban la existencia de dos informes internos de la cárcel que, en su opinión, respaldan la flexibilización penitenciaria para Urdangarin. Uno consideraba que el aislamiento en el que cumple Urdangarin su condena —es el único recluso del módulo masculino de la cárcel de Brieva—, le está impidiendo realizar actividades comunes y, por tanto, “le está afectando negativamente”. El segundo respaldaba esas dos salidas semanales como “un paso previo”, precisamente, para la concesión de permisos.

Para poder solicitar el tercer grado o semilibertad, Urdangarin aún tendrá esperar cerca de dos meses. Las Juntas de Tratamiento de las cárceles revisan cada seis meses la clasificación de los presos que, como Urdangarin, están en segundo grado y aspiran a pasar al régimen abierto. La última vez que se hizo con el marido de la Infanta fue a finales de julio, por lo que no será hasta poco antes de finales de enero cuando vuelva a estudiarse su caso. También en este caso hay posibilidad de recurrir la decisión de este órgano ante el juez de Vigilancia Penitenciaria.