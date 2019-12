Dudas entre los economistas europeos sobre la coalición del PSOE y Podemos

"Nuestra incapacidad es discursiva: simplemente ya no sabemos cómo hablar de las cosas que importan", decía el historiador Tony Judt sobre la posibilidad de activar políticas económicas progresistas en una era de globalización, peso excesivo del sector financiero y síndrome no hay alternativa. Las dificultades en España son mayores: la economía carece de colchones fiscales y una década después del crash sigue con un paro del 14%, una deuda del 100% del PIB y el sambenito de ser el primer país que se contagia cuando hay jaleo. Y aun así, algunos de los mejores economistas de Europa no son pesimistas.

"La política española es casi tan caótica como la británica, pero la economía ha aguantado bien estos años de bloqueo. La pregunta es si España puede seguir creciendo con rapidez cuando sus principales socios están sufriendo profundas desaceleraciones. Sospecho que no", advierte a este diario Martin Wolf, economista de cabecera del Financial Times. Wolfgang Münchau, director del think tank Eurointelligence, se pregunta "si de veras habrá coalición PSOE-Podemos". "Si es así, Sánchez no va a tener líos en Bruselas: la Comisión tiene otros problemas. Pero en lo económico ese optimismo se diluye. España no ha hecho reformas; Alemania, tampoco. La eurozona sigue siendo una unión de países divergentes, y esa falta de cohesión perjudica siempre a los mismos".

España es uno de los sospechosos habituales. Mientras el BCE siga con toda la artillería en marcha y la banca no dé problemas, nadie prevé sustos: "Mientras siga creciendo muy por encima de la media, España no va a tener dificultades en los mercados", sostiene Guntram Wolf, de Bruegel. Más crítico es Charles Wyplosz, del Graduate Institute de Ginebra: "España presenta unos números aceptables, pero un historial de reformas mediocre. No parece que vaya a cambiar con la coalición. Lo más preocupante sigue siendo la situación en Cataluña, enquistada y potencialmente disruptiva". Las mayores dudas están en casa. Daniel Lacalle, gurú económico del PP, vaticina "un estancamiento prolongado, a la japonesa" al que España "debería responder no con los presupuestos expansivos de PSOE y Podemos, sino con medidas que atraigan inversiones y creen empleo. Y no hay nada de eso en cartera".