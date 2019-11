EL PAÍS recurrirá la decisión de la Junta Electoral por el veto de Vox

EL PAÍS recurrirá ante la justicia la decisión tomada este miércoles por la Junta Electoral Central (JEC) de desestimar la reclamación interpuesta tanto por este diario como por la cadena SER, ambos del Grupo Prisa, por el veto de Vox hacia sus periodistas, a los que impidió entrar en su sede central en la noche electoral del pasado 10 de noviembre.

En su acuerdo, la JEC considera que no puede ordenar al partido liderado por Santiago Abascal que permita acceder a su sede a los periodistas de Prisa porque esa comparecencia de sus líderes no constituía propiamente un acto de campaña y no se le puede aplicar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), que regula el tratamiento informativo de la campaña.

Vox impidió el acceso a sus actos a los periodistas de EL PAÍS después de que el diario denunciara el 6 de noviembre en un editorial “los argumentos xenófobos e intolerantes” de Abascal. La medida fue recurrida ante la JEC, que dos días después, último de campaña, dictaminó que el partido no podía impedir la presencia de periodistas en sus actos públicos de naturaleza electoral porque las formaciones políticas “no pueden discriminar a un medio de comunicación”. Sin embargo, en la noche del 10 de noviembre Vox no permitió a los periodistas de ambos medios entrar en su sede al considerarla un espacio privado no afectado por el acuerdo de la Junta.