Alberto Garzón: “Hay que normalizar que en el Gobierno haya diferencias”

Es el único político involucrado de alguna forma en la negociación del próximo Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos que estos días se sienta a dar entrevistas. Lo hace en el marco de la presentación de su último libro ¿Quién vota a la derecha? (ediciones Península), pero Alberto Garzón (Málaga, 34 años), coordinador federal de IU, sortea las preguntas sobre la negociación apelando a la “discreción” con la que se está trabajando. Pero no las rehuye. Incluso si se le pregunta por si es uno de los ministrables que bajara Unidas Podemos. “No es una prioridad, lo fundamental son el programa y las competencias”, dice antes de añadir: “Cuando toque, estaré dispuesto a asumir cualquier responsabilidad”.

El PSOE y Unidas Podemos están estos días negociando el documento programático, una vez encauzado el reparto de poder, por lo que Garzón elude entrar en medidas concretas. “La clave es no engañar a la gente. No podemos prometer el socialismo, pero saldrán una serie de medidas que mejoren la vida de la gente”. Sobre algunas de las banderas de Unidas Podemos — la derogación de la reforma laboral, que considera de “imperiosa necesidad”, bajar la factura de la luz o regular los precios del alquiler—, el líder de IU reconoce que son temas que “se están abordando”, pero se niega a hablar de fracaso si al final no salen adelante.

Garzón apela a un cambio de mentalidad para aceptar el que sería el primer Ejecutivo de coalición de izquierdas desde la II República. “A nadie se le pide que renuncie a sus ideas para entrar en un Gobierno. Hay que normalizar que haya diferencias, pero eso no significa que haya problemas”.

A la espera de que se desencalle la negociación entre el PSOE y ERC para que los independentistas permitan la investidura con su abstención, Garzón comparte la posición del PSC, que este lunes volvió a pedir que se reconozca a Cataluña como nación y a España como un Estado plurinacional. “Es el mejor punto de inicio para repensar cómo abordar ese tema a través del diálogo”, dijo sobre el que considera uno de los retos fundamentales del Gobierno. El otro es frenar el avance de Vox con recetas de izquierdas. “Aplicar políticas sociales que permitan proteger a las familias trabajadoras para que no se vean tentadas a votar a la extrema derecha con falsas promesas”.