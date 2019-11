Luis Bárcenas pide salir de prisión con una pulsera telemática

La batalla judicial de Luis Bárcenas no cesa. El extesorero del PP, condenado a 33 años y cuatro meses de cárcel en el juicio central de la trama Gürtel, ha presentado un nuevo escrito en la Audiencia Nacional para pedir su puesta en libertad. El exsenador ha solicitado a los jueces de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal que, mientras el Tribunal Supremo resuelve los recursos contra la sentencia dictada en mayo de 2018, se le deje salir de prisión imponiéndole algún tipo de control, como la colocación de una pulsera telemática o la obligación de personarse cada día en un juzgado. Aunque Bárcenas no las tiene todas consigo y también pide que, en el caso de que no se acepte su exigencia, se le conceda un permiso los días 24 y 25 de diciembre para poder pasar la Navidad en casa.

En el escrito fechado el 22 de noviembre y al que ha tenido acceso EL PAÍS, la defensa del extesorero rechaza que exista riesgo de fuga e insiste en el "sobrado y acreditado arraigo del penado". Además, también subraya que el pasado 2 de noviembre cumplió tres años en prisión provisional y que, durante los "largos años en que este procedimiento ha estado abierto", ha mostrado siempre un "cumplimiento riguroso" de todas las medidas que le han impuesto.

Por ello, "debe levantarse la medida privativa de libertad impuesta y, en su caso, acordar otras medidas menos lesivas para con el derecho fundamental", argumenta el exdirigente del PP en su escrito de 12 páginas. En este, a su vez, expone que le han retirado el pasaporte durante más de siete años y que asistió a 80 sesiones de la vista oral sin poner ningún tipo de problemas: "Acreditándose así la voluntad de dar cumplimiento escrupuloso a las decisiones judiciales".

Según el fallo del juicio central de Gürtel, Bárcenas fue una pieza fundamental en el "sistema de defraudación del erario público" urdido por la trama de corrupción encabezada por Francisco Correa. El extesorero, máximo responsable de las finanzas del PP, sabía a quién debía dirigirse en cada caso para lograr la adjudicación de contratos de obra pública. Después, se incrementaban los precios y se repartía el dinero inflado entre los participantes en la operación. "El propio partido recibía su correspondiente beneficio", señaló el tribunal, que condenó también a la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias, por colaborar con él para sacar de España y ocultar a Hacienda el dinero obtenido con los sobornos.

El exsenador estuvo en prisión preventiva entre junio de 2013 y enero de 2015. En ese momento, quedó en libertad hasta que la Audiencia Nacional lo condenó en mayo del pasado año, cuando regresó a la cárcel. Pese a que el fallo aún no es firme, el tribunal consideró que se incrementaba su riesgo de fuga "a la vista de los años de prisión que acumula [por] delitos susceptibles de ser englobados en el concepto de corrupción, con penas que superan los 30 años". En su caso, además, los magistrados valoraron que parte del dinero robado no ha sido localizado.