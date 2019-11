La Eurocámara rechaza hacer eurodiputado a Puigdemont antes de que se pronuncie Luxemburgo

El presidente de la Eurocámara, David Sassoli, ha señalado este jueves que no permitirá al expresidente Carles Puigdemont y el exconsejero Toni Comín adquirir formalmente la condición de eurodiputados hasta que no haya una decisión judicial que apoye su entrada en el Parlamento Europeo. Cuatro abogados defensores de los independentistas huidos en Bélgica han enviado una carta a Sassoli —adelantada por Politico— en la que le reclaman que les permita acceder a su escaño al entender que se les excluye de manera ilegal. El socialista italiano ha rechazado mover pieza y ha asegurado que se limitará a aplicar la ley si la Corte de Luxemburgo determina que pueden ser eurodiputados.

Los servicios legales de la Eurocámara defienden la tesis de que Puigdemont y Comín no pueden ser eurodiputados porque no figuraban en la lista oficial remitida por la Junta Electoral Central. Esa posición no ha variado ni un milímetro públicamente, pero la posibilidad de que la justicia europea abra una vía para que ambos asuman el escaño gana enteros: hace poco más de una semana, el abogado general de la UE concluyó que el líder de ERC, Oriol Junqueras, no necesitaba acatar la Constitución ni realizar ningún formalismo para asumir el cargo de europarlamentario, solo haber sido proclamado como electo. "Estamos dispuestos a revisar nuestra decisión si la justicia hace una valoración distinta. Esta es la función de un Parlamento: no solo hacer las leyes sino respetarlas", ha señalado Sassoli.

La opinión del letrado comunitario sobre Junqueras no ha cambiado nada en la práctica. El Tribunal de Justicia de la UE es quien tiene la última palabra, pero suele hacerle caso en la mayoría de ocasiones. Paradójicamente, con Junqueras condenado en sentencia firme por sedición y malversación, los grandes beneficiados si los jueces dan finalmente la razón al dirigente republicano serían Puigdemont y Comín, que utilizarían de inmediato el fallo para exigir su acceso al puesto de eurodiputados, disponer de inmunidad para paralizar la euroorden dictada en su contra y frenar así su entrega a España.

Conscientes de la situación, la defensa de los independentistas huidos ha elevado la presión sobre la Eurocámara a través de una misiva de dos páginas en la que recogen la opinión del abogado de la UE de que Junqueras debió ser reconocido como eurodiputado. La firman los abogados Gonzalo Boye, Paul Bekaert, Simon Bekaert y Ben Emmerson, y en ella reclaman a Sassoli que permita a Puigdemont y Comín sentarse en el escaño de inmediato. Utilizan como argumento la opinión del abogado de la UE sobre Junqueras. Los letrados sabían de antemano que, sin una sentencia, el gesto estaba condenado al fracaso, pero preparan así el terreno para volver a insistir si hay un fallo favorable a Junqueras dentro de unas semanas.

El presidente de la Eurocámara ha explicado que todavía no ha recibido la carta de los abogados de Puigdemont y Comín. Y preguntado sobre la cuestión ha elegido ser prudente y mantener vigente la negativa a permitirles ser eurodiputados a la espera de la sentencia del TJUE, sabedor de que la decisión final puede diferir de las conclusiones del abogado de la UE.