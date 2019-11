Susana Díaz, tras la sentencia de los ERE: “Quiero volver a ser candidata”

La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha mantenido su intención de ser la próxima candidata a las elecciones autonómicas en Andalucía, previstas para 2022, tras la dura sentencia del caso ERE, que ha supuesto un mazazo para su federación al condenar a sus predecesores Manuel Chaves y José Antonio Griñán. "Quiero volver a ser candidata (...) Yo quiero seguir como líder del PSOE andaluz, lo dije desde el minuto uno (...) Puede haber un candidato alternativo, claro", ha afirmado en una entrevista con La Sexta.

Díaz ha destacado que su partido "no aparece en la sentencia" de los ERE y que "no ha existido financiación irregular" de la formación socialista. A pesar de la grave censura que supone a la política de empleo desplegada por la Administración autonómica durante 10 años, Díaz ha subrayado: "El PSOE no aparece en ningún sitio en la sentencia". El presentador le ha interrumpido: "¡Pero el PSOE ha sido Andalucía!". Y la expresidenta ha insistido: "No aparece ninguna vez, eso significa que no hay financiación ilegal y los expresidentes no se han enriquecido. ¿Es bochornoso? ¿Es lamentable? Por supuesto. Pero no admitiré lecciones del Partido Popular".

Desde que trascendió la demoledora sentencia de los ERE el pasado martes, los socialistas han justificado el silencio mantenido estos días por Susana Díaz, que ni siquiera se pronunció en sus redes sociales, en el manejo de los tiempos. Su número dos en el partido, el secretario de Organización, Juan Cornejo, sí compareció aunque no admitió preguntas. "Los hechos sucedieron hace ya bastantes años", subrayó, antes de expresar su "respeto más absoluto" a las sentencias judiciales "sea cual sea su contenido". Cornejo resaltó que no existió enriquecimiento ilícito por parte de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ni financiación ilegal del PSOE.

La sentencia dejó en estado de shock a todos los socialistas. No esperaban un fallo tan duro, del que solo se libraron el ex interventor general Manuel Gómez y el anterior jefe de los servicios jurídicos, Francisco del Río. Chaves y Griñán dirigieron la Junta durante 23 años de los 37 en los que el PSOE gobernó de manera ininterrumpida en Andalucía. Ambos además fueron secretarios generales de la mayor federación socialista de España y ostentaron la presidencia federal de su partido.

Tras el fallo contra sus antecesores, el liderazgo de Susana Díaz se ha resentido porque ha dado alas a los dirigentes del PSOE andaluz que abogan por la renovación desde la pérdida de la Junta en las pasadas elecciones autonómicas de diciembre. El congreso del PSOE andaluz se celebrará entre el verano de 2020 y el de 2021, aunque Díaz ya avanzó que se presentará a las primarias para optar de nuevo a la secretaría general de la federación andaluza.