La sentencia de los ERE da alas a quienes apuestan por renovar el PSOE andaluz

El PSOE de Andalucía está de luto. La sentencia del caso de los ERE ha supuesto un mazazo emocional del que este partido tardará tiempo en recuperarse. La condena, recurrible ante el Tribunal Supremo, afecta a dos personas, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que marcaron el rumbo de la Junta de Andalucía y de la federación socialista más potente durante 23 años (1990-2013) de los casi 37 en los que los socialistas gobernaron en la comunidad más poblada de España. El fallo no va a precipitar los cambios en la dirección actual de Susana Díaz, pero sí da argumentos a los que, desde la pérdida de la Junta el pasado diciembre, apuestan por la renovación.

Desde las últimas elecciones autonómicas, sobre el PSOE andaluz planea la pregunta de si la mejor manera para afrontar el futuro es con Susana Díaz o sin ella. No hay respuesta aún, porque no hay convocado un congreso para elegir la dirección, y será entonces cuando los militantes decidan qué camino tomar. Pero este interrogante cada vez está más extendido. Por el momento, no hay prisas para provocar un cambio y menos aún, sostienen los dirigentes socialistas consultados, por una decisión judicial muy dura pero que aún no es firme hasta que hable el Tribunal Supremo. La prioridad, además, es que cuanto antes haya Gobierno en España.

Ahora mismo, la preocupación en el PSOE es más de carácter personal, por la condena de los dos expresidentes, que político, aunque el chaparrón de críticas y de peticiones de dimisiones de la cúpula socialista por parte del resto de grupos parlamentarios (PP, Ciudadanos, Adelante Andalucía y Vox) es y seguirá siendo muy intenso.

La respuesta de los socialistas a la sentencia que ha condenado a nueve años de inhabilitación a Manuel Chaves y seis de prisión por malversación a José Antonio Griñán estaba escrita desde hace algunos días: no hay enriquecimiento ilícito ni financiación ilegal. Y a esto añaden: “...como sí ocurrió con el caso Gürtel”. En ese caso resultó condenado el PP como partícipe a título lucrativo de los delitos cometidos por la trama corrupta.

Relación con Ferraz

El otro cortafuegos para defenderse sigue siendo el de que todos los expresidentes, exconsejeros y ex altos cargos de la Junta asumieron su responsabilidad política, dimitieron de sus cargos públicos y entregaron sus carnés del PSOE. También que ningún miembro de las actuales cúpulas del PSOE federal ni del andaluz tuvo que ver con el caso de los ERE que, según la sentencia, instauró un “sistema fraudulento” y de “palmaria ilegalidad” para gestionar 680 millones de euros para ayudas sociolaborales con “descontrol absoluto”. La misma versión pactada ofrecieron la dirección federal y la andaluza el pasado martes. El equipo de Díaz asegura que hay total coordinación y conexión con Ferraz, “como no existía desde hace mucho tiempo”.

“¿Qué tiene que ver Susana Díaz con esta cuestión?”, respondió este míercoles el portavoz socialista, José Fiscal, ante la pregunta de si es necesaria la regeneración en el PSOE andaluz para recuperar la reputación dañada por el caso de los ERE. “El PSOE es un partido indestructible, con 140 años de historia”, subrayó.

La opinión de la dirección regional de que no hay que precipitar cambios internos por la sentencia es muy compartida. Tampoco en Ferraz están por anticipar los calendarios cuando su principal preocupación es la de conseguir los apoyos necesarios para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Pero que es necesaria esa renovación es algo que se está abriendo paso día a día, y no por el fallo de los ERE sino por la pérdida de la Junta de Andalucía tras las elecciones del pasado 2 de diciembre y la dificultad para ejercer la oposición al Gobierno presidido por el popular Juan Manuel Moreno.

Esta tesis la comparten cada vez más dirigentes que avalaron en su momento a Díaz en su batalla contra Pedro Sánchez. “La justicia no hace política y la sentencia no tiene nada que ver con el partido, ni va a ser un desencadenante. Que el PSOE de Andalucía necesita un cambio lo determinó el 2 de diciembre”, dice un dirigente regional.

“Lo que tenga que suceder en el PSOE andaluz va a suceder con o sin sentencia: hay que renovar la cúpula del PSOE y no por los ERE, sino porque no hemos gobernado como deberíamos, más pendientes de Madrid que de la gestión”, insiste un dirigente provincial. Otras fuentes añaden: “La sentencia es un más a más. Hay que hacer cambios con nuevas caras, lo cual no quiere decir que sean caras nuevas”.

El congreso del PSOE andaluz está previsto un mes después del federal. Este puede celebrarse entre el verano de 2020 y el de 2021. Díaz dijo el pasado mes de octubre que se presentará a las primarias para optar de nuevo a la secretaria general. La líder de los socialistas andaluces mantuvo este miércoles una reunión con algunos secretarios provinciales y tiene previsto dar este jueves dos entrevistas (en la Cadena SER y en La Sexta). Será la primera vez que se pronuncie sobre la sentencia.