Vox responsabiliza al nuevo “frente popular” del daño que se cause al orden constitucional

A Santiago Abascal no le hizo falta ni leer el preacuerdo de gobierno alcanzado entre el PSOE y Unidas Podemos, ni esperar a que los líderes de esos dos partidos comparecieran y firmaran el pacto en el Congreso, para rechazarlo sin matices. El líder de Vox publicó, minutos antes de que se oficializara el proyecto de ese gobierno de coalición progresista, un tuit en su cuenta oficial para intentar identificarlo con "el comunismo bolivariano".

"El PSOE se abraza al comunismo bolivariano, a los aliados de un golpe de Estado, en mitad de un golpe de Estado. Le haremos responsable de cada daño que produzcan a la convivencia y al orden constitucional. #EspañaSiempre". Fue el tuit que Abascal incluyó en su cuenta a las 14.40 horas, casi al mismo tiempo que Sánchez e Iglesias firmaban, se daban la mano y hasta un abrazo final en una sala del comedor más institucional del Congreso. No hubo muchas más reacciones en ese partido. Abascal ofrecerá este miércoles su primera rueda de prensa en las Cortes tras las elecciones.

Su postura ya quedó clara este martes durante una entrevista en la Cope. Abascal reiteró ahí su idea expresada el lunes de que preferiría que el PP y Ciudadanos apoyasen y permitiesen con su abstención la investidura de Sánchez a que la misma dependiese de lo que denomina como el nuevo Frente Popular. Y volvió a prometer que si PP y Cs optasen por esa salida que Sánchez ni ha explorado, él y Vox no les atacarían ni chantajearían en las autonomías y gobiernos locales donde les apoyan.

El PSOE se abraza al comunismo bolivariano, a los aliados de un golpe de Estado, en mitad de un golpe de Estado.

Le haremos responsable de cada daño que produzcan a la convivencia y al orden constitucional. #EspañaSiempre — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) 12 de noviembre de 2019

Abascal sostiene que esa coalición progresista entre el PSOE y Podemos con el apoyo expreso o indirecto de formaciones independentistas y nacionalistas sería "nefasta para España". Y agregó: "Por eso pienso que puede haber otras alternativas si el PSOE es capaz de moderarse". El máximo dirigente de Vox, en cualquier caso, sí avanzó dónde piensa que estará su partido ante las operaciones y negociaciones políticas en marcha para desatascar este momento político del país: "Vamos a estar en una clara oposición, pero entendemos que otros puedan desbloquear la situación".

Vox y Abascal volvieron a cuestionar los intentos del PSOE de promover un "cordón sanitario" contra esta fuerza política de ultraderecha, un plan que no prosperó, y usó ese plan para reafirmar su próximo voto en una sesión de investidura: "Vox no tiene otra opción que votar en contra".

El presidente de Vox ha reclamado al PSOE que deje de "intentar demostrar que han ganado cuando no lo han hecho". Y ha recordado que mientras su partido ha pasado de 24 a 52 escaños el PSOE ha perdido representación: "Parece que el que no se contenta es porque no quiere".