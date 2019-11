Última hora en Cataluña | Diecinueve detenidos en el desalojo del corte de La Jonquera

EL PAÍS

Torra avisa a Sánchez que es hora de hablar. El presidente catalán, Quim Torra, ha avisado al jefe del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que debe "leer bien" los "buenos resultados" del independentismo en las generales y asumir que es "la hora de hablar de soluciones reales" a un conflicto catalán que "no merece una respuesta autoritaria". Torra se ha referido así a los resultados de las elecciones durante el acto de conmemoración del quinto aniversario de la consulta soberanista del 9-N, celebrado este lunes en el Palau de la Generalitat. "Ahora es la hora de que el presidente Sánchez o cualquiera que aspire a ser presidente se siente y hable; es la hora de no esconderse y de hablar de las soluciones reales a un conflicto político que no merece el menosprecio, menos aún una respuesta autoritaria y menos aún una no respuesta", ha afirmado Torra. (Efe)