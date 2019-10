Tezanos pide el voto útil concentrado “en aquellos partidos que hoy por hoy pueden gobernar”

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha escrito un artículo en la revista Temas, de la que es director, en el que sostiene que los españoles no deberían reaccionar con "rabia" por el hecho de que haya que repetir las elecciones generales el 10 de noviembre, sino concentrar su voto "en aquellos partidos que hoy por hoy pueden gobernar". En un artículo titulado "¿Cómo salir de los bloqueos políticos?", publicado en el último número de Temas, el responsable del CIS analiza cómo se ha llegado a la repetición de las generales, a pesar de que en los comicios de abril el PSOE fue claramente el más votado y no había ninguna mayoría alternativa.



Hace un año le preguntamos a Tezanos si creía oportuno hacer valoraciones políticas siendo presidente del CIS. Esto nos dijo: https://t.co/xVNsLmhKlI pic.twitter.com/N9TpIZxDFC — Kiko Llaneras (@kikollan) October 8, 2019



El también director de la revista Temas llega a estas conclusiones tras sostener que, después de las generales de abril, "los hechos concretos son que en España se ha bloqueado la posibilidad de gobernar al único partido que podía hacerlo (el PSOE)". Tezanos afirma que esto "no ha sido culpa de todos los políticos por igual, sino de aquellos que no han dado sus votos a esta posibilidad" poniendo "condiciones imposibles de cumplir o que resultaran gravemente erosivas a corto y medio plazo", en clara referencia a Podemos. "Por muchas excusas que quieran ponerse", continúa, "ese es el hecho concreto. Ya que no se puede dar la vuelta a un resultado electoral, pretendiendo que primen los criterios y las pretensiones de un partido o un líder minoritario, respecto al que ha sido claramente mayoritario".

En una entrevista concedida a EL PAÍS en octubre del año pasado, Tezanos defendía tener sus propias opiniones, aunque reconocía que cuando alguien le preguntaba "cosas directamente políticas" él respondía: "Hay un debate famoso, el del político y el científico, de Max Weber: el científico no debe ser político, porque influye mucho. Y el político no debe ser científico". Desde su posición en ese tablero, Tezanos defendía que en su vida había modificado un solo dato: "A veces he hecho encuestas en temas que salían mal para el PSOE".

Desde Podemos, su secretario general, Pablo Iglesias, pidió anoche a través de Twitter la dimisión de Tezanos o su cese "ipso facto" después de que se conociera el contenido del artículo del presidente del CIS. Iglesias criticó que Tezanos rompiera la neutralidad institucional que exige su cargo. Este martes, la portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Irene Montero, atribuyó a "una práctica del viejo bipartidismo" el "usar partidistamente las instituciones" como ha hecho el presidente del CIS. Por su parte, el coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha pedido al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que obligue a Tezanos a dimitir.