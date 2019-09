Casado: “No entiendo el portazo de Rivera”

En foto, Pablo Casado y el presidente del partido en Aragón, Luis María Beamonte junto a la paella preparada para el día del Afiliado del PP en Zaragoza. En vídeo, Pablo Casado pide ayuda para España Suma. FOTO: EFE / VÍDEO: EFE

Pablo Casado, ya de campaña, ha criticado este domingo en un acto de partido en Zaragoza a Albert Rivera por no haber aceptado su oferta de coalición (España Suma) para el 10 de noviembre. El plazo para presentar coaliciones expira este lunes a las 14.00. "La sola suma del PP y Ciudadanos nos hubiera dado por encima de 165 escaños en las elecciones de abril, a tiro de piedra de un acuerdo de Gobierno. Por eso no entendemos los portazos, los ceses de personas que simplemente planteaban que era bueno hablar con el PP", ha dicho el presidente popular refiriéndose al número dos de Cs en Álava, Javier Gómez, que fue destituido tras revelarse que había explorado la coalición con los populares. La medida provocó que la ejecutiva del partido de Rivera en Álava renunciara también a sus cargos. "Apelaremos a que los españoles unan en las urnas lo que algún político sin mucha responsabilidad ha decidido no unir en una oferta electoral para ofrecer a los españoles un mejor futuro".

Casado ha presentado al PP como el partido del desbloqueo y de la gestión. "En estas elecciones no se está decidiendo entre dos gobiernos: se decide entre si hay un bloqueo o si hay un Gobierno. Pedro Sánchez no ha sido capaz de ponerse de acuerdo ni con sus socios preferentes. No hay salida a esta situación por la izquierda", ha dicho. En el nuevo tono de moderación que ensaya desde el batacazo electoral del pasado abril, el presidente popular ha prometido hacer una campaña en positivo y ha abandonado las declaraciones gruesas con las que en la anterior campaña trataba de contener la fuga de votos a Vox.

Así, al referirse a la escalada de tensión en Cataluña, tras las resoluciones aprobadas en el Parlament que reclaman la amnistía de los independentistas procesados y la retirada de la Guardia Civil, Casado no ha exigido como en otras ocasiones la aplicación del 155, que no ha mencionado, aunque sí ha dicho que el Gobierno tiene la "mano tendida" del PP para ayudar a restaurar la legalidad en Cataluña. El líder del PP ha pedido a Sánchez que se comprometa a no indultar a los procesados si finalmente son condenados y ha recordado que el PSOE ha pactado con los independentistas en Ayuntamientos como el de Badalona, Castelldefels o la diputación de Barcelona.