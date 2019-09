Borrell considera que su cartera de acciones no supone ningún conflicto de interés para ejercer en la UE

El ministro en funciones de Exteriores y candidato a Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, ha respondido al Comité de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo que considera que las participaciones que posee en las compañías Bayer, Iberdrola y BBVA no suponen ningún "conflicto de interés" para ejercer su cargo. Aun así, Borrell se muestra dispuesto a vender esas acciones en caso de que el comité lo crea conveniente.

Tras examinar su declaración de bienes financieros, la comisión parlamentaria, presidida por la liberal británica Lucy Nethsingha, decidió pedir a Borrell el pasado 20 de septiembre que aclarara a la Cámara si se había planteado deshacerse de esas acciones para "prevenir" cualquier "conflicto de intereses". El actual ministro le responde que por ahora no. "Esas acciones representan una pequeña cantidad en mi cartera financiera", contesta Borrell por carta. El futuro Alto Representante detalla que Iberdrola supone el 2,3% de sus activos financieros; Bayer, el 2,5%, y BBVA, el 8,10%.

Borrell, además, expone otra razón aún más importante por la que no cree que deba deshacerse de esos activos. "Los sectores de actividad de esas compañías (energías renovables, farmacéutico y banca) no están relacionados con las actividades para las que he sido designado", afirma en la carta a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Y por esa misma razón, la tenencia de esa cartera tampoco ha colisionado con sus actuales responsabilidades como titular de Exteriores de España.

Aun así, Borrell concluye la misiva a la presidenta del comité mostrándose abierto a valorar los argumentos que pueda aportarle en caso de seguir considerando que hay un posible conflicto de interés y a seguir las indicaciones que le plantee.

Preguntas a diez comisarios

La audiencia que debe pasar Borrell en el Parlamento Europeo tendrá lugar el próximo 7 de octubre. Hasta ahora, la Cámara ha examinado su declaración de bienes. Se trata del primer paso del examen del Parlamento Europeo y puede dar lugar a tres escenarios: que se dé luz verde inmediata, que se pida más información o que se solicite una entrevista con el candidato. En este caso, el comité ha decidido pedir más detalles.

Además de Borrell, la Cámara ha pedido aclaraciones a alrededor de un tercio de los candidatos, incluido el ministro en funciones. Si el Parlamento no está conforme con sus explicaciones, podría emitir un informe desfavorable recomendando a la futura presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que busque otra cartera para el aspirante. Este no es vinculante, aunque deberá ser escuchado por la futura presidenta de la Comisión Europea para no tener problemas en la votación de su nuevo equipo.