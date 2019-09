TSJC notifica la orden de retirar la pancarta a Torra

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha notificado ya al presidente de la Generalitat, Quim Torra, la orden de retirar en 48 horas del balcón la pancarta de apoyo a los políticos presos, pero el president ha incidido que no va a "ceder". "Cuando se trata de derechos civiles, sociales y políticos, no nos podemos echar atrás y no podemos ceder a la involución que promueve el Estado. Mi compromiso con la libertad de expresión es total", ha escrito Torra en Twitter, donde ha publicado una foto firmando la notificación judicial.

Según ha informado el TSJC, el letrado de la sección cuarta de la sala contenciosa del mismo tribunal ha requerido personalmente a Torra para que haga efectiva la resolución, que acuerda que debe retirar la pancarta por su lema (la petición de puesta en libertad de los "presos políticos y exiliados") y el símbolo que lo acompaña (el lazo amarillo). Con la notificación del auto del TSJC, se inicia el plazo de 48 horas que el TSJC ha dado a Torra para retirar la pancarta, como medida cautelar.

Torra ya había manifestado en los últimos días que no quiere retirar la pancarta, una posición que ha reiterado este lunes a través de Twitter. El presidente de la Generalitat ya tiene pendiente un juicio el próximo 18 de noviembre por no retirar la misma pancarta a tiempo, después de que se lo requiriera la Junta Electoral Central antes de las últimas elecciones generales del pasado abril.