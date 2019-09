Carmena participa en una campaña de España Global para defender la democracia

Un escenario frente al Congreso de los Diputados, un vídeo que ensalza los valores democráticos en España y una conversación pretendidamente informal entre la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y el director de cine Juan Antonio Bayona sirvieron este jueves como carta de presentación de la nueva campaña de España Global para defender el vigor de la democracia en España. Este proyecto, que trata de mejorar la reputación del país en el exterior, la mayoría de las veces contrarrestando la imagen que proyecta el independentismo catalán, ha presentado su segunda gran campaña con un valor central del Estado de derecho: la libertad de expresión.

"La base de la democracia es respetar al que no piensa como tú. Tenemos la casa de la democracia aquí al fondo y considero que los insultos en política son un mal camino porque después es más difícil escucharse", reflexionó Carmena, sentada en un banco traído para la ocasión junto a Bayona. "Este país ha hecho un salto brutal en una generación", arrancó Bayona, que quiso rendir tributo a sus padres, "inmigrantes andaluces en Cataluña" que siempre le inculcaron la importancia de votar. "He votado siempre; nunca se me pasó por la cabeza no hacerlo", señaló.

Pese a que el trasfondo político se prestaba a valoraciones ligadas a la actualidad, ambos evitaron cuidadosamente cualquier referencia al bloqueo que vive la política española, al borde de unas nuevas elecciones generales.

También la secretaria de Estado de España Global, Irene Lozano, se ciñó al objetivo de la campaña. "Los intentos de desprestigiar la democracia no van a cesar y más allá de nuestras fronteras siempre habrá gente dispuesta a prestar sus oídos a la desinformación", advirtió, con una llamada a desactivar esos intentos. "Es tarea de todos", concluyó.

El acto llevaba planeado —con la participación de Manuela Carmena confirmada— desde principios de julio, varias semanas antes de la investidura fallida de Pedro Sánchez, según fuentes gubernamentales. Y todo se mantuvo según lo previsto porque los protagonistas evitaron salirse del guion.

Antes de ese diálogo entre Bayona y Carmena, se proyectó el primer vídeo de la campaña, denominada La democracia se toca. En el cortometraje, la popular plaza del Dos de Mayo, en Madrid, sirve de escenario para una conversación entre la periodista Lucía Méndez y la escritora Gabriela Ybarra. Tomando como punto de partida el terrorismo de ETA, que asesinó al abuelo de Ybarra a finales de los setenta, el político y empresario Javier Ybarra, las dos protagonistas del vídeo reflexionan sobre la importancia de la libertad de expresión. “Si ETA se ha terminado es en gran medida porque la sociedad ha ido rechazándola”, analiza la escritora vasca. “Todos los acontecimientos desde la Transición demuestran que la democracia y las leyes amparan a todos, no solo a los que las respetan, sino también a quienes no las respetan”, añade Méndez.

La serie de la que forma parte el vídeo pretende promover valores asociados al Estado de derecho. Este primero, dedicado a la libertad de expresión, trata de alejar el foco —al menos el más directo— de la crisis catalana, una de las principales razones de ser de España Global, que nació hace casi un año para mejorar la reputación exterior del país. El deterioro que había sufrido esa imagen tras los mensajes demoledores diseminados por el independentismo catalán en el extranjero contribuyó decisivamente a impulsar el proyecto que dirige Irene Lozano.