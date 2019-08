Puig advierte a Díaz Ayuso de que no puede haber “paraísos fiscales” en España

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha instado a las autonomías a negociar juntas la financiación autonómica y la reforma fiscal para "fortalecer el estado del bienestar" y ha advertido de que en España "no puede haber competencia fiscal entre autonomías ni paraísos fiscales". Puig ha recordado en un comunicado que la política fiscal anunciada en la Comunidad de Madrid "es vieja, está caducada y cuando se aplicó en la Comunidad Valenciana significó recortes y una regresividad fiscal inasumible". Responde así a las propuestas lanzadas por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en su discurso de investidura.

En su opinión, "hay que abordar ya con seriedad la cuestión fiscal y la financiación autonómica, cogidas de la mano, porque es absolutamente irresponsable someter la política fiscal a una suerte de rebajas de verano que finalmente solo van a producir mayor discriminación, mayor desigualdad y la imposibilidad de que tengamos un Estado coherente".

Ha recordado que en España, en los últimos años, se ha producido un "proceso real de recentralización" y eso, ha dicho, "tiene beneficiarios desde la perspectiva territorial y perjudicados". Por eso, ha advertido de que en este momento, "propiciar esa competencia fiscal entre comunidades autónomas es absolutamente irresponsable, sobre todo teniendo en cuenta que nos estamos jugando el estado social y la igualdad entre españoles".

"Ante una negociación con el Gobierno de España que debemos mantener las comunidades autónomas para superar la infrafinanción y para fortalecer el estado del bienestar es, como mínimo, imprudente, insolidario y temerario recortar los impuestos a quienes más pueden aportar", ha advertido Puig.

Según el presidente, el IRPF más alto para las clases medias y bajas y el IRPF más bajo para las rentas altas "es una política fiscal vieja, caducada y que no da respuesta ni a la equidad, ni a la igualdad, ni a la decencia". Por eso, ha reclamado que "en la reforma fiscal deben participar las comunidades autónomas", a quienes "debe exigírseles, como a todas las instituciones, responsabilidad fiscal".

Para Puig el "objetivo fundamental es que no debe haber paraísos fiscales en España porque, no puede haber competencia desleal entre las comunidades autónomas a la hora de poner impuestos". Ha reclamado que se abra el debate sobre la reforma fiscal porque "hay impuestos que probablemente deben ser nacionales y no pueden ser transferidos, y otros, sí".

"Ese es un debate sustancial y fundamental. Espero que pronto tengamos un gobierno que nos permita eliminar esta suerte de ineficacias, ineficiencias y desigualdades que se están produciendo en España"