Echenique: “Es poco responsable negociar en el pitido final”

Podemos cambia unos milímetros su plan. Después de más de una semana de silencio, Pablo Echenique, el que fuera líder de la negociación para tratar de formar un Gobierno de coalición con el PSOE, ha vuelto a recurrir a los medios. "Nos parece una actitud poco responsable llevar la negociación al pitido final", ha dicho la mañana del lunes en la Cadena SER. "Los españoles vieron en directo lo que ocurre cuando se lleva algo tan importante a las últimas 48 horas. No nos parece sensato ni responsable". Con estas palabras contesta el secretario de Acción de Gobierno de Podemos al anuncio de Pedro Sánchez de convocar a su partido y a otros potenciales socios de Gobierno a final de mes o principios de septiembre. Y a José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE, que afirmó en una entrevista en EL PAÍS que "estas situaciones", en relación a la negociación, "se resuelven en el último minuto".

Los socialistas, de descanso esta semana, pretenden retomar la estrategia basada en una actividad desenfrenada para reducir espacios a la formación de Pablo Iglesias en los próximos días. Echenique, pese a que su partido por el momento no está en esa agenda, ha vuelto a mostrar su disposición de "negociar un acuerdo integral" sin especificar qué condiciones exigirán en ese nuevo pacto, tras el intento fallido de julio. Entonces, menos de 48 horas antes de la votación en el Congreso, el PSOE ofreció a Unidas Podemos una vicepresidencia y tres ministerios. La coalición que lidera Iglesias rechazó la propuesta al considerar que estaba "vacía de contenido", es decir, que no contenía las competencias suficientes.

La dirección de Podemos, en retirada tras la reciente paternidad de Iglesias, reconoce en los pasos que da Sánchez "tacticismo político". "Con las cosas de comer no se deben hacer tácticas de partido", ha afirmado Echenique. "Tememos que la política se convierta en un juego de a ver quien tiene mejores resultados", ha apostillado. El dirigente le ha vuelto a recordar a los socialistas que las encuestas publicadas muestran que el electorado de izquierda rechaza volver a las urnas. "Se les dice que no vale lo que votaron porque hay partidos que aspiran a mejores a resultados, a cambiar la composición de la Cámara", ha descrito.

Las duras palabras de Echenique acentúan un escenario que el propio presidente en funciones calificó de "desconfianza recíproca" hace una semana. No hay contactos formales entre los dos partidos, ha vuelto a confirmar el secretario de Acción de Gobierno de Podemos. Y aunque ha afirmado que "no se le caerían los anillos" si tuviera que realizar la primera llamada, retomar el diálogo es "responsabilidad del partido que ha ganado las elecciones". "No tenemos que convertir la política en una novela para adolescentes. No hay que entrar en el juego de quién llama. Eso no cambia nada", ha zanjado.

Podemos mantiene su apuesta por un Gobierno de coalición y ya asume que Sánchez no tiene esa carta en su baraja. "Ojalá me equivoque, pero creo que el PSOE maneja tres opciones: un acuerdo con Ciudadanos, con la derecha; un Gobierno en solitario, de ordeno y mando; y la repetición electoral. Y las tres son malas opciones", ha resumido Echenique las opciones de los socialistas.

Ante esta situación de bloqueo y de "dilatación y presión", Echenique se ha mostrado dispuesto a ceder su lugar de jefe negociador. "No tendría problema en que fuera otra persona", ha dicho. Su relación con Carmen Calvo, vicepresidenta en funciones e interlocutora durante los diálogos de julio, se ha ido deteriorando durante las últimas semanas. Calvo calificó de "exabruptos" los tuits de Echenique. "Molestan porque digo la verdad", ha respondido, "esa queja se parece a llevar a una política a una novela para adolescentes. El Gobierno no puede depender de un tuit o a que llame yo o llames tú. Dependerá de la decisión estratégica que tome Pedro Sánchez".