El jugador de rugby que ayudó al pasaje en el avión evacuado en Valencia: “No sé cómo, pero mi cerebró reaccionó”

En los 10 minutos de pánico que se vivieron en el avión que aterrizó el lunes en Valencia con la cabina llena de humo, hubo al menos un pasajero que mantuvo la calma. Así lo describieron varios de los ocupantes. “A mi lado, había un hombre que tenía una botella y nos dijo que nos mojáramos la camiseta para poder respirar mejor. Él fue el único que estuvo ayudando a la gente a bajar de la colchoneta y a tranquilizarnos”, relataba el londinense Mathew Harner a EL PAÍS ayer martes. Este hombre que se quitó la camiseta y ayudó a los demás, como muestra un vídeo del propio Harner, es Enrique Hueso, jugador de rugby valenciano de 40 años. Mucho más tranquilo que el lunes, Enrique atiende por teléfono a EL PAÍS.

“Un compañero me dijo que se hablaba de mí en un artículo de EL PAÍS. Yo soy ese hombre misterioso”, dice riéndose el jugador del equipo San Roque, que volvía de Inglaterra de jugar un campeonato de clubs. “El chico, Mathew, ¿no?, estaba detrás de mí en el avión. Yo tenía una botella de agua para beber, cuando empezó el humo. Cada vez había más y más, hasta formarse una niebla densa. Dos filas más allá no se veía nada. Cuando vi tanto humo, mi cerebro reaccionó y empezó a trabajar, no sé por qué, ni me preguntes cómo. Fui pasando la botella para que mojaran sus camisetas o lo que fuera para tragarnos menos mierda. Una chica empezó a repartir pañuelos que llevaba para mojarlos. Unos cuantos empezamos a decir que teníamos que tranquilizarnos. Teníamos un azafato a la derecha, y otra a la izquierda, en la zona de descanso, pero veía que no hacían nada, me giré y pensé 'hostias a ver si les ha pasado algo'. Estaban sentados, con las máscaras de incendios”, cuenta Hueso, cuyo testimonio coincide con buena parte de los relatos de los 175 pasajeros del Airbus A321 de British Airways.

“Yo soy de cómics, películas, documentales… Me gusta mucho verlos y en ese momento mi cerebro reaccionó. Hubo un momento terrible, cuando aterrizó, con el humo y sin que nadie dijera. Se paró todo, hubo un ruido raro, la alarma sonaba por todos lados. Había una azafata en la puerta muy nerviosa. Me tocó levantarme, me quite la camiseta para taparme la boca y la nariz para respirar y le dije: 'open the door’ (abre la puerta). Reaccionó. Me tiré el primero y empecé a ayudar a la gente que se tiraba por la rampa y se golpeaba”, narra Hueso. Su imagen, sin camiseta, a los pies de la rampa se ha visto en varios vídeos.

Hueso insiste en que no entiende la falta de información y de reacción de la tripulación. Cree que el piloto cumplió con su deber al aterrizar, pero no así el personal de cabina. También se quedó sorprendido de que la propia Guardia Civil en el aeropuerto preguntara por lo que había pasado. Parecía como si nadie supiera nada. British Airways ha pedido disculpas y ha explicado que las mascarillas de oxígeno se utilizan en "situaciones de despresurización de la cabina. Su utilización no es un procedimiento estándar cuando hay humo en la cabina a baja altitud".

En su página de Facebook, Enrique Hueso ha colgado una foto de la maleta que le devolvió British Airways con una caja de bombones de regalo: "Surrealista", dice.