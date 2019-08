Un avión de British aterriza de emergencia en Valencia tras incendiarse un motor y llenarse la cabina de humo

Un total de 19 personas han resultado heridas leves después de que un avión de la compañía British Airways haya aterrizado en el aeropuerto de Manises (Valencia) con fuego en uno de los motores, según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno y del Centro de Emergencias de la Generalitat.

Intentamos salir pero no funciona nada!!! atrapados pero van a abrir la puerta!!!Hemos aterrizado en Manises @British_Airways pic.twitter.com/917WOKL4yO — Dani Meroño Bori (@Dani_Merono) August 5, 2019

Tres de los heridos leves lo han sido por intoxicación por humo y han sido trasladados a un hospital, y el resto han sido atendidos en el propio aeropuerto por causas como rozaduras o crisis de ansiedad, según han informado a EFE fuentes de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana.



Según el Centro de Emergencias de la Generalitat, esta tarde han recibido una notificación de que se había detectado fuego en uno de los motores de un avión al aterrizar, aunque a la llegada de los bomberos no había fuego, solo humo.



A continuación se han abierto las puertas de emergencia del avión, que hacía la ruta Londres-Valencia, y el pasaje ha salido por ellas. Según Emergencias, el aeropuerto no ha activado la fase de emergencia pero el tráfico aéreo se ha desviado unos 25 minutos y posteriormente se ha restablecido.