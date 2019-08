Otegi: “Hay 250 presos de ETA y habrá 250 recibimientos”

Arnaldo Otegi asegura que seguirá habiendo comités de bienvenida a presos de ETA en diferentes localidades de Euskadi. El coordinador general de EH Bildu ha avisado este viernes de que la izquierda abertzale no acepta que le digan si puede o no hacer recibimientos a terroristas que salen de prisión. Para Otegi, si no se da "una solución constructiva" en materia penitenciaria, continuarán los homenajes: "hay 250 presos y habrá 250 recibimientos".

El líder abertzale ha aprovechado una entrevista en Radio Euskadi, la cadena pública vasca, para defender estos actos que, a su juicio, no se hacen "para humillar a nadie, sino para recibir a una persona que viene a su pueblo". Otegi ha relatado el recibimiento que él mismo recibió cuando salió de la cárcel en 2016. "Cuando yo llegué a Elgoibar, la plaza de mi pueblo estaba llena y había miles de personas. Aunque no todos estaban de acuerdo con mi trayectoria política, se me acercaron gente del PSOE, del PP y del PNV que me dijeron que, independientemente de que no comulgaran con mis ideas, se alegraban de que estuviera en la calle", ha asegurado.

Para Otegi, quienes vuelven a sacar el debate sobre esos recibimientos "son quienes tratan de obstaculizar el proceso de convivencia". Además, ha considerado que organizar esos actos en la intimidad, como ha propuesto el Foro Social, "no soluciona nada". "El debate de los reproches y las humillaciones no acaba nunca", critica el líder abertzale, que asegura que su formación "está dispuesta a gestionar la convivencia pero no estamos dispuestos a que nos prohíban a quién podemos abrazar, a quién podemos querer y a quién podemos recibir", ha insistido.

Pacto en Navarra

Otegi ha apuntado, en relación a la investidura en Navarra, que para "la derecha y el autoritarismo en el Estado español Navarra es pieza clave", pero "la gente ha votado y hemos hecho un ejercicio de responsabilidad", en referencia a la decisión de abstenerse."Desde nuestro punto de vista, la actitud del Partido Socialista en Navarra no es ni sensata ni responsable porque en este país todos hablamos con todos y todo el mundo lo sabe", ha señalado.

Según ha afirmado, "no hay" partido político alguno con el que EH Bildu no haya hablado en los últimos años. "Yo llevo hablando 30 años con el Partido Socialista. Me he reunido con el señor Rodríguez Zapatero y dijo que yo era un hombre de paz. El gran problema de la política es que se mueve entre lo políticamente correcto y el postureo", ha denunciado.

En este contexto, ha recordado que Javier Maroto (PP) "hizo acuerdos con EH Bildu" mientras Gorka Urtaran (PNV) "fue alcalde de Vitoria porque le puso EH Bildu". "Aquí todo el mundo habla con todo el mundo. Nos ha parecido un tanto irresponsable que el PSN se mantenga en una posición de no hablar, cuando tendrá que sacar los presupuestos con Navarra Suma o con nosotros", ha expresado, para añadir que Chivite tendrá así que "abrirse a hablar con todo el mundo".