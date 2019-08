Riad ficha a un expresidente de Navantia para la cúpula de su compañía de armamento

M,G.

Tras la venta de las cinco corbetas, Navantia está pendiente de la decisión de Arabia Saudí sobre la compra de dos buques de asalto anfibio LPD, similares al Castilla y el Galiciade la Armada española, y cuya construcción daría trabajo al astillero de Ferrol.

A diferencia de Alemania, que decretó un embargo de armas contra el régimen de Riad tras el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, España no ha vetado la venta de material militar a Riad. No de manera explícita. En la práctica, el Gobierno socialista ha aparcado la autorización del suministro de municiones alegando que está pendiente un nuevo reglamento sobre control de exportaciones de armas. Aún no hay fecha para que se apruebe.