Errejón: “No me planteo dar el salto a la política nacional”

El líder de Más Madrid, Íñigo Errejón, lamenta que la derecha se haya puesto de acuerdo para gobernar en la Comunidad de Madrid, donde él fue candidato a la presidencia el pasado mayo, y la izquierda no haya sido capaz de hacerlo en España. Preguntado por si se plantea convertir Más Madrid en un partido nacional si se repiten los comicios, Errejón responde a EL PAÍS: “No me planteo dar el salto a la política nacional ni que haya elecciones”.

“Tiene que haber un Gobierno progresista. Yo, donde he podido llevar la iniciativa, que es en la Comunidad de Madrid, he hecho lo que he podido, no porque me gustara pactar con Ciudadanos, sino porque creo que la alternativa, un gobierno del PP de la corrupción con Vox al lado, era peor y en política, a veces, hay que elegir el mal menor. Se nos dijo que no podíamos estar en el gobierno y dijimos, ‘pues no estamos’. Pediría lo mismo [a nivel nacional]. Quedan dos meses y nos jugamos que España pueda avanzar, tímidamente, porque con el PSOE siempre avanza tímidamente, pero que avance”, añade el cofundador de Podemos. “Ahora estoy en Más Madrid que, como su propio nombre indica, es para Madrid”.

Preguntado por la oferta de una vicepresidencia y tres ministerios que el PSOE planteó a Unidas Podemos a cambio de su voto a favor en la investidura, Errejón asegura: “Creo que con lo que había podía haber habido un gobierno el pasado jueves. Nada debería servir de excusa para que no haya un gobierno progresista. Podíamos tener un Gobierno ya. No entiendo por qué tenemos que esperar a septiembre. El contraste es terrible: las derechas en Madrid sí ponen de acuerdo y las fuerzas progresistas en España no”.

Errejón lamenta que Ciudadanos, “el partido que se supone que vino a la política para regenerarla” haya pactado con el PP, “de la corrupción de Gürtel, Púnica, de Lezo... que lleva un cuarto de siglo gobernando en Madrid” y que lo haga “asumiendo la agenda ideológica de Vox de recortar derechos y conquistas sociales”.

El líder de Mas Madrid pide al PSOE y a Unidas Podemos que salgan de “la pelea de ping-pong para ver quién tiene la culpa” y asuman “el mandato de los ciudadanos que votaron el pasado 28 de abril”, esto es, ponerse de acuerdo. Para eso, señala, es necesario dejar atrás “cálculos” electorales y no intentar “doblar el brazo” al rival. “Hay que ser fieles al mandato de los ciudadanos y pensar en el largo plazo, donde hay renuncias que valen la pena por el horizonte al que quieres llegar”. Errejón advierte del riesgo de que los votantes se alejen. “Si se instaura un clima de que todos son iguales, de decepción, ganará la derecha, que es quien mejor se mueve en el campo del cinismo. En una negociación todo el mundo estira, pero a veces, de tanto estirar, las cosas se rompen”.