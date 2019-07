Más Madrid recurre ante el Constitucional la inclusión de Vox en la Mesa de la Asamblea

Los servicios jurídicos de la Asamblea de Madrid avalaron la composición de la Mesa con un informe jurídico firmado por la secretaria general de la Cámara, Raquel Marañón, y solicitado por el PSOE tras la polémica votación del 11 de junio.

"[La elección de la Mesa] es un acto previo a la propia constitución de los grupos parlamentarios que reglamentariamente es necesariamente posterior por lo que difícilmente puede exigirse esa proporcionalidad sobre algo que aún no existe jurídicamente hablando", razona el escrito, al que accedió este diario. "El sistema de elección de la Mesa, por papeletas, y por tanto de carácter secreto, evidencia que su composición no es una operación aritmética pura que traslada sin más el resultado electoral sino la expresión de la voluntad de la mayoría de los diputados electos", argumenta. "La eventual existencia de un acuerdo entre formaciones políticas para apoyar candidaturas miembros de la Mesa es legítima y coherente con los Reglamentos históricos de la Asamblea, sus precedentes y el ámbito parlamentario español, toda vez que no se incumple con ello lo establecido en el vigente Reglamento".