PP y Ciudadanos pactan que Vox esté en cargos institucionales del Congreso

Vox no solo accedió con 24 diputados al Congreso tras las elecciones generales del 28 de abril sino que desde este 30 de julio tendrá también cargos institucionales en las presidencias de cuatro comisiones en el Parlamento en esta complicada XIII legislatura. PP y Ciudadanos han pactado con Vox darles acceso a las vicepresidencias de las comisiones de Trabajo, Industria y Agricultura, y a una secretaría en la de Sanidad. El PSOE ha anunciado intentará boicotear ese acuerdo. A Ciudadanos le pareció una "tapadera" del PSOE que se intente cuestionar esa presencia de Vox cuando ya se cerró una incorporación similar y sin polémicas en el Parlamento andaluz. Vox, además, se siente discriminado en la distribución de esos cargos y recurrirá a la Mesa del Congreso y hasta al Tribunal Constitucional.

Los grupos políticos presentes en el Congreso han llegado a un acuerdo para repartirse los puestos de las mesas de las 28 comisiones parlamentarias legislativas que se han constituido este martes de finales de julio en el Parlamento. La Mesa de la Cámara baja ya había decidido con anterioridad, no sin problemas y con discusiones de puzle, aumentar hasta 43 miembros los componentes de cada comisión para poder dar un acceso lo más proporcional posible a cada partido. En cada comisión hay una reparto similar al resultado electoral: El PSOE tendrá 15 escaños, el PP, ocho; Ciudadanos siete; Unidas Podemos cinco; Vox tres; Esquerra Republicana de Catalunya y el Grupo Mixto tendrán dos representantes cada uno y el PNV uno.

La comisiones parlamentarias, al final, podrían ascender hasta 36 con las no legislativas y mixtas y según el balance acordado habría en ese momento 19 presididas por el PSOE, seis por el PP, cinco por Ciudadanos y Unidas Podemos y hasta una por ERC (Industria) y el PNV (Agricultura). Vox no presidirá ninguna. El PSOE ya había avanzado que tenía la intención, incluso, de no permitir que ese partido ultra accediera a ninguna Mesa en el Congreso y de aplicarle un cordón sanitario. Unidas Podemos estaba también en esa posición. Formar parte de las Mesas del Congreso facilita un ingreso extra que varía entre 700 y 1.400 euros.

Los secretarios generales de PP, Cs y Vox en los grupos parlamentarios, sin embargo, llevan días negociando en sentido contrario. Y han cerrado su propio pacto, que en este caso también funcionará en favor de Vox. Y el partido que lidera Santiago Abascal entrará en cuatro Mesas. Y pese a la postura del PSOE, que ratificó este martes que "peleará activamente con todos sus medios y votos a su alcance para que Vox no tenga esa presencia", según confirmó en rueda de prensa Rafael Simancas, su secretario general. El PSOE anunció incluso que frente a su tradición de presentar solo un candidato a cada puesto de la Mesa (cinco por comisión) en este caso presentará dos aspirantes allí donde PP y Ciudadanos persigan que Vox pueda llegar a esos cargos. Esa decisión no impedirá que los votos de todos los partidos de la derecha tengan éxito en su estrategia conjunta.

La secretaria general de Vox, Macarena Olona, sin embargo, no se mostró satisfecha con esa asignación de cargos y especialmente con los cargos de representación en organismos internacionales por parte del Parlamento español. Y acusó a la presidenta de las Cortes, la socialista Meritxell Batet, de "absoluta discriminación" a su fuerza política. Vox ostentará dos puestos de suplentes en la delegación de las Cortes españolas tanto ante la OTAN como en la Unión Interparlamentaria.

La portavoz de Vox aprovechó así para acusar al PSOE de trato "discriminatorio" y de "mimar" a sus potenciales socios prioritarios, que en este caso identificó con ERC y PNV. Olona fue especialmente dura con que se haya concedido un puesto en el Consejo de Europa a ERC, al que catalogó como "partido golpista". Y tampoco compartió la decisión de la presidenta de la cámara, Meritxell Batet, de no considerar su propuesta de que se deje de pagar a los diputados en el periodo estival mientras las comisiones no empiecen a trabajar.