Negociar un programa más allá de los cargos

Gemma Ubasart, profesora de ciencia política de la Universidad de Girona

En la sesión de hoy apuntaba Pablo Iglesias que es posible negociar en 48 horas lo que no se ha hablado en 80 días. Razón no le falta. Para llegar a un pacto se requiere de importantes dosis de diálogo y negociación que necesitan de tiempo y de discreción; más si se trata de un acuerdo de gobierno del que no hay antecedentes a nivel estatal. Desde las elecciones del 28 de abril este proceso no se ha producido y se ha fiado todo a la discusión en el congreso de diputados.

Ahora bien, el fracaso de la investidura de Pedro Sánchez, aunque haya enrarecido el ambiente, no cierra nada. Al contrario. Pone a los dirigentes políticos frente al reto de negociar de verdad. El artículo 99 de la Constitución les da dos meses para intentar nuevas votaciones de investidura. Decía Joan Baldoví: “siempre nos quedará agosto y setiembre”. El dirigente de Compromís compartía mensaje con el PNV, Bildu y ERC. Porque aunque no lo parezca, se ha avanzado. PSOE y Podemos parten ya de las siguientes premisas. 1) Gobierno de coalición. 2) Los morados no ocuparan ministerios de “Estado” (justicia, interior o defensa), ni hacienda o economía. 3) A los de Iglesias les corresponde entre 4 o 5 ministerios (si calculamos un ejecutivo de 12 ministros, según peso en escaños o votos). Y estos no tienen que ser vacíos de competencias. Ya queda menos.