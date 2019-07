Vox elude el cordón sanitario y logra una vicepresidencia en la Eurocámara

La eurodiputada de Vox Mazaly Aguilar (Cuenca, 1949) ha sido elegida este martes vicepresidenta tercera de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo. El nombramiento se ha producido por 27 votos a favor, 20 en contra y una abstención, y supone la entrada del partido de Santiago Abascal, por primera vez, en uno de los puestos clave de la cúpula de la Eurocámara. Aguilar se impuso a la socialista Clara Aguilera, que también optaba al cargo, gracias al respaldo de liberales, populares, conservadores, ultraderechistas y no inscritos.

La elección de la vicepresidencia se había pospuesto hace poco más de dos semanas, en lo que desde Vox se interpretó como un intento de sustituir a Aguilar por la aspirante socialista. Pero el cordón sanitario, aplicado con éxito por las fuerzas europeístas a Identidad y Democracia, el grupo de Marine Le Pen y Matteo Salvini, no se ha extendido por completo al de los Conservadores y Reformistas, en el que está integrado Vox, con lo que su candidata ha podido finalmente hacerse con el puesto.

El Parlamento aplica desde hace años un acuerdo tácito para repartir los cargos basado en la ley d’Hont. Pero socialistas y liberales promovieron, con el apoyo de los populares, dejar fuera de la cúpula de las comisiones a la ultraderecha. Sin embargo, el acuerdo sobre el perímetro del cordón sanitario no fue total. Solo socialistas y liberales lo extendieron a los miembros del polaco Ley y Justicia —integrado en el grupo de los Conservadores y Reformistas— y la húngara Fidesz —del Partido Popular Europeo— por ser los partidos de Gobierno en países a los que la UE ha abierto expediente por su falta de respeto al Estado de derecho y los valores comunitarios.

Vox quedó fuera de esa lista negra, y en la votación secreta celebrada este miércoles, ha contado con el apoyo suficiente para llevar a Aguilar, licenciada en Económicas por la Universidad Complutense con experiencia en el sector bancario y operadoras de telefonía, a uno de los puestos de honor de la Comisión de Agricultura.

En conversación con este diario, Aguilar estima que su falta de experiencia en cuestiones agrícolas no la penalizará. La eurodiputada se ha mostrado partidaria de "no tocar" las ayudas comunitarias de la Política Agrícola Común (PAC), una de las grandes reivindicaciones de los agricultores españoles, y advirtió que se mantendrá vigilante ante el acuerdo comercial alcanzado entre la UE y Mercosur por sus posibles consecuencias para los agricultores españoles. Sobre el fallido cordón sanitario impulsado por los socialistas, se ha mostrado crítica: "No entiendo que prefieran a gente de otra nacionalidad cuando deberíamos hacer un frente común para defender lo de aquí", ha lamentado.

Vox obtuvo tres eurodiputados en las elecciones del pasado 26 de mayo. Tanto el Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen como los polacos del gobernante Ley y Justicia (PiS), trataron desde entonces de integrarlos en sus respectivos grupos. Y finalmente Vox eligió adherirse a la coalición liderada por su socio del Este, en la que también están los tories británicos, lo que ha facilitado su irrupción en puestos de relevancia.

Únicamente dos españoles lograron hacerse con la presidencia de una comisión parlamentaria en la Eurocámara: el socialista Juan Fernando López Aguilar (Justicia) y la popular Dolors Montserrat (Peticiones). Y además de Aguilar, otros siete españoles ocupan vicepresidencias.