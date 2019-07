La isla rebelde del PP en Canarias

Dice que su segundo apellido, Zapata, no tiene nada que ver. Pero el popular Mariano Hernández será el próximo presidente del Cabildo de La Palma gracias a una pequeña rebelión. A pesar del rechazo de Génova —sede nacional del PP—, los seis consejeros populares palmeros han pactado una moción de censura con el PSOE, que se vota el próximo día 24, para desalojar a la actual presidenta, Nieves Lady Barreto, de Coalición Canaria. Tres de ellos ya están expedientados —los otros tres son independientes— y podrían acabar expulsados de su partido. Pero cuentan con el apoyo del PP en la isla.

“Asumo mi responsabilidad, porque me han dicho una cosa y he hecho la contraria. Pero son momentos muy duros”, afirma Hernández Zapata, que será presidente a pesar de que el PP es la tercera fuerza, por detrás de CC y PSOE. Los socialistas han priorizado el desalojo de los nacionalistas a liderar el Cabildo.

Por ahora, el PP palmero evita comentarios airados contra la dirección nacional. “Estamos intentando establecer puentes”, dice la presidenta insular del PP, Elena Álvarez Simón. “Esto no es una decisión caprichosa de una sola persona, es una resolución de la junta directiva insular que responde al sentir de la militancia y los votantes”.

PP y PSOE tienen una larga trayectoria de acuerdos en La Palma, sin que eso haya supuesto ninguna merma en su apoyo electoral. “La experiencia ha dejado un buen poso, no solo en el partido, también en la isla”, defiende Álvarez Simón. “En Europa, socialdemócratas y conservadores se entienden con normalidad”, apunta.

Nada une más que un adversario común: “Coalición Canaria es nuestro principal rival en La Palma”, señala Hernández Zapata. “Habrá que plantearse por qué nadie quiere pactar con ellos”, subraya. Y añade que la política insular lleva demasiado tiempo pivotando en torno a CC. “Hay pactos entre PP y PSOE en otros sitios y no ha habido esta beligerancia”, afirma por su parte Noelia García. “Lo que pido es que se respete la idiosincrasia de cada territorio. Si no, ¿para qué necesitamos ejecutivas insulares?”, se pregunta. “Bastaría con una dirección nacional”. García defiende que, en el ámbito local, pesan más las cuestiones de cercanía y afinidad personal que las puramente ideológicas.

La moción de censura también pone el foco en Asier Antona, líder regional del PP y sorayista en el último congreso nacional. Muy vinculado a La Palma, donde fue presidente insular, ha pedido a sus compañeros que sigan “las directrices de la dirección nacional”. Pero hay quien le acusa de haber dado alas a la moción. “Allí no se mueve nadie si él no quiere”, ha dicho esta semana en la radio autonómica canaria Manuel Fernández, exsecretario general del PP canario y muy cercano al exministro José Manuel Soria, partidario de Pablo Casado. “Yo no voy a entrar en dimes y diretes”, contesta Antona. “Tampoco me oirán criticando a compañeros, eso debilita al partido”.

Fernández, que también culpa a Antona de haber frustrado un Gobierno de centroderecha con CC, pidió que se forme una gestora en el PP de las islas.