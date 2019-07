Podemos dice que está dispuesto a volver a negociar “en 15 minutos”

Unidas Podemos se ha mostrado "sorprendido" por la "dura" respuesta y las "descalificaciones" de Pedro Sánchez a la consulta interna a sus militantes para decidir la postura del partido sobre la investidura del líder socialista. Pese a lo manifestado por Sánchez, Podemos asegura que no da por rotas las negociaciones con el PSOE. "Estamos dispuestos a sentarnos de nuevo en 15 minutos para hablar de un acuerdo de Gobierno", ha dicho Pablo Echenique, secretario de Acción de Gobierno de Podemos, en declaraciones a La Sexta. "Nosotros tenemos la mano tendida permanentemente".

Echenique, en todo caso, ha insistido en que cualquier acuerdo debe pasar por la entrada de Podemos en el Gobierno y que su formación no aceptará "vetos" a ninguno de sus dirigentes para formar parte de ese Ejecutivo. "Lo que no puede ser es que solo una fuerza política diseñe el Gobierno y expida las calificaciones sobre las personas que puedan participar en él. Eso no sucede en ningún lugar del planeta", ha dicho.

El dirigente de Podemos ha defendido que las preguntas incluidas a los militantes en la consulta interna convocada para esta semana —que Sánchez ha tildado de "mascarada"— pretenden aclarar si las bases de la formación están dispuestas a que "sea el PSOE quien diseñe el Gobierno". Preguntado por si uno de los obstáculos para el acuerdo con los socialistas es la pretensión de Iglesias de estar personalmente en el Ejecutivo, Echenique ha replicado: "¿Qué pasaría si nosotros le dijésemos a los millones de votantes del PSOE que Sánchez no puede ser el candidato a presidente?".

"La única alternativa sigue siendo un Gobierno de coalición", ha insistido Echenique. Según su opinión, ni PP ni Ciudadanos accederán a facilitar la investidura del líder socialista, pese a los reiteradas llamamientos de este en los últimos días para lograr su abstención, mientras que "unas nuevas elecciones generales serían inconcebibles".