La juez envía a prisión a uno de los tres jóvenes involucrados en la muerte de un hombre en Oviedo

La titular del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha dictado prisión provisional y sin fianza para uno de los tres jóvenes implicados en la agresión que este lunes le costó al vida a David Carragal, de 33 años, después de una semana ingresado en el Hospital Universitario Central de Oviedo. La juez, después de tomar declaración a los tres detenidos, ha dejado en libertad con cargos a los otros dos chicos presentes en la reyerta.

J. C., de 18 años y vecino de Llanes (Asturias) fue el único de los jóvenes que reconoció haber lanzado una patada contra Carragal -aunque asegura que no sabe si llegó a darle o no- en la madrugada del martes de la pasada semana durante las fiestas del barrio de La Florida en Oviedo. La juez, a la vista de la muerte del joven profesor de educación física de Cullidero, ha ordenado su ingreso en prisión por un delito de homicidio doloso. A los otros dos jóvenes, de 18 y 19 años, se les atribuye un delito de omisión del deber de socorro.

Los hechos se remontan a hace una semana. El destino de Carragal se cruzó a las cuatro y media de la mañana de un día de fiesta con el de estos tres chicos, que hacía poco que habían estrenado la mayoría de edad. Las versiones de lo sucedido aquella noche difieren. Según testigos, los jóvenes pidieron un cigarrillo a la víctima, que al contestar que no tenía, fue objeto de una paliza. Los detenidos, que se entregaron a la policía tras hacerse pública la muerte de Carragal, solo reconocen haber propinado una patada a la víctima.

El suceso ha conmocionado a Asturias. En Cudillero, la familia y los amigos de la víctima despidieron esta tarde a Carragal en un funeral multitudinario. El joven, de una familia muy conocida en la zona y que desde hace un año vivía en Oviedo, iba a presentarse este sábado a unas oposiciones para conseguir una plaza de maestro, según informa La Nueva España. En Llanes, el pueblo de dos de los tres jóvenes involucrados, que no tenían antecedentes, tampoco se explican como pudieron llegar a eso.

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli (PP), ha dicho este miércoles, tras celebrar un minuto de silencio en memoria del fallecido, que el altercado "fue un accidente". "Estoy seguro de que los tres chavales no querían llegar a ese final pero, por desgracia, el final fue trágico. Estoy seguro de que estarán pesarosos. Unas copas, un poco de discusión y al final mira como acabó esto. Que no vuelva a pasar", ha pedido el regidor.