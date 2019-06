El PP propone un acuerdo al alcalde del PSOE en Huesca tras fracasar su intento de moción de censura

De impulsar una moción de censura contra el alcalde, a ofrecerle un acuerdo para negociar presupuestos y dar estabilidad a su gobierno. Es el giro que ha dado el PP de Huesca en apenas 24 horas tras fracasar su intento de desalojar al regidor socialista, Luis Felipe, investido el pasado sábado al frustrar un voto en blanco el acuerdo previo con Vox y Ciudadanos para que la popular Ana Alós fuera la alcaldesa.

El acuerdo entre el PP, Vox y Ciudadanos se había alcanzado apenas hora y media antes de la votación para nombrar al nuevo alcalde, el pasado sábado. En conversación con EL PAÍS,Alós explica que ese día se despertó convencida de que Luis Felipe sería alcalde porque su grupo no había conseguido llegar a un pacto con Cs y Vox. "Pero antes de que empezara la votación, me llamaron de la dirección nacional del PP para decirme que habían llegado a un acuerdo con Ciudadanos para que me votaran". Los populares obtuvieron en las elecciones del 26 de mayo 9 concejales, Cs, 3 y Vox, uno. Al llegar el recuento de las papeletas, un voto en blanco frustró la operación: el PSOE se hizo con la alcaldía.

"Tengo la absoluta certeza de que ese voto en blanco vino de Ciudadanos", sostiene Alós. "Las papeletas del PP las había redactado una misma persona, que nos las repartió. El de Vox nos preguntó qué tenía que poner, si PP o mi nombre. Y lo puso tal y como le dijimos", añade. Tanto Vox como los populares acusaron a Ciudadanos de permitir que gobernara la izquierda. El candidato del partido de Albert Rivera, José Luis Cadena, difundió un escrito en el que acusaba a Alós de mentir por negar que el PP les hubiese ofrecido a ellos previamente la alcaldía y en el que aseguraba que su partido ni se había saltado la disciplina de voto ni había aceptado nunca negociar con la formación de Santiago Abascal. Alós asegura que en las negociaciones con Cs EN Huesca "nunca" se habló de investir al candidato del partido que tenía solo tres concejales, aunque admite que desconoce "si eso llegó a tratarse en la negociación a nivel nacional".

Para "retratar" al partido responsable de ese "anónimo voto en blanco", y tras consultarlo con la dirección nacional del PP, Alós decidió impulsar una moción de censura apenas tres días después del nombramiento del socialista Luis Felipe como alcalde. "Traté de localizar a Cadena, sin éxito, hablé con el concejal de Vox y también con el propio regidor para comunicárselo", explica. El martes, los populares depositaron en la secretaría la moción de censura, que para ser efectiva debía reunir la firma de 13 concejales -los que suman PP, Cs y Vox-. Se dieron un plazo para reunirlas, pero Ciudadanos se ha negado a apoyarla y el concejal de Vox, que sí pensaba hacerlo -aunque ayer exigía que se cumplieran los acuerdos a nivel nacional de los populares con su formación política- tampoco lo hizo porque sin la participación del partido de Rivera ya no era viable.

Tras constatar que la moción de censura contra el PSOE no saldría adelante, la popular Ana Alós se ha reunido con el alcalde para ofrecerle apoyar, previa negociación, los presupuestos y ordenanzas municipales más importantes. Argumentan que Ciudadanos -cuyos votos podrían necesitar los socialistas para aprobar medidas- "no es de fiar" y que están dispuestos a colaborar en "todo lo que pueda mejorar la vida de la ciudad". "A Luis Felipe lo conozco desde 2003. Los dos hemos estado como alcaldes y en la oposición y sabemos lo difícil que es gobernar un Ayuntamiento. En la vida municipal, las decisiones del día a día, son menos ideológicas y más para tratar de satisfacer necesidades de los vecinos. Creo que podremos llegar a acuerdos y me parece importante que el alcalde pueda tener cierta estabilidad", afirma Alós

La decisión de ofrecer al PSOE ese acuerdo para negociar los presupuestos se tomó en el PP de Huesca sin consultar a la dirección nacional.