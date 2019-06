Ciudadanos rompe con Valls por el apoyo a Colau en Barcelona

Ciudadanos rompe definitivamente con Manuel Valls, que lideró la plataforma vinculada con el partido de Albert Rivera en las elecciones municipales de Barcelona. "Hemos decidido separarnos del grupo de Valls y tendremos grupo propio", ha dicho la portavoz del partido, Inés Arrimadas, en una comparecencia. Arrimadas ha mostrado su pesar por la alianza entre los Comunes, el PSC y los ediles adscritos a Valls, que ha dado la alcaldía a Ada Colau. "Hay muy poca diferencia entre Colau y Ernest Maragall", ha dicho Arrimadas, que ha puesto como ejemplo el lazo amarillo que tiene previsto exponer Colau en el balcón del Ayuntamiento de Barcelona.

Arrimadas dijo ayer mismo en La Sexta que Ciudadanos no iba a romper con Valls. Pero eso ha cambiado: de los seis ediles de la plataforma, tres son para Cs y los otros tres para Valls (el propio Valls, Celestino Corbacho y Eva Parera). La relación entre Valls y Rivera se empezó a torcer tras la manifestación de la plaza de Colón en Madrid junto al PP y Vox contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Las desavenencias quedaron claras durante la campaña del 26-M, en la que Rivera evitó aparecer junto a Valls. El divorcio definitivo se ha consumado hoy tras una rápida reunión de la ejecutiva, en la que se ha analizado el escenario posterior a la constitución de los ayuntamientos.

La cúpula de Ciudadanos ha decidido desoír las críticas internas por no abstenerse en una eventual investidura de Pedro Sánchez y por echarse en brazos del tripartito con PP y Vox. Rivera y Arrimadas se enrocan y pasan al contraataque tras esa ruptura con el ex primer ministro francés Manuel Valls. Y siguen en el no es no a Sánchez: "Tendríamos un tsunami de críticas si diéramos apoyo a Sánchez, que está pactando con Bildu. El sanchismo es malo para España: es capaz de negociar con Junts per Catalunya y de pactar con ERC".

El PSOE ha cargado hoy lunes con dureza contra la estrategia de Ciudadanos. "Lo que tiene hacer Rivera es integrarse en el PP. La actitud de Valls, con las diferencias que hemos tenido, es la de intentar salvar lo principal, que el independentismo no se hiciera con Barcelona. Ha intentado salvar lo fundamental de su oferta, no se comprende que el gran fichaje en España en su momento acabe así", ha dicho José Luis Ábalos, secretario de organización de los socialistas. Ábalos acusa a Cs de preferir "unir su destino al de PP y Vox solo para que el PSOE no pueda gobernar, con instrucciones de la cúpula del partido al conjunto de la organización". Y acusa a Rivera en particular de "fijación con el PSOE a costa incluso de aliarse con Vox".