El PSOE se alza con la alcaldía de Jaén y Cs con Granada en el último suspiro

En Andalucía el PSOE contará finalmente con tres de las ocho capitales después de arrebatar en el último suspiro la alcaldía de Jaén a los populares. Al margen de conservar Sevilla y Huelva, los socialistas han recuperado la alcaldía de Jaén después de ocho años gracias a un acuerdo con Ciudadanos. La mayor sorpresa en esta comunidad ha saltado en Granada, ciudad que gobernará Ciudadanos por primera vez con solo cuatro concejales de 27, con una mayoría absoluta que está en 14. Mientras, el PP conserva su bastión de Málaga y ha logrado sendos pactos en Córdoba y Almería para gobernar, mientras que Podemos conserva Cádiz gracias a la subida en las urnas de su alcalde, José María González, Kichi.

En Granada, Ciudadanos se ha hecho con la alcaldía y Luis Salvador será el próximo alcalde tras un giro inesperado de última hora en las negociaciones. Salvador, exsenador del PSOE que solo cuenta con cuatro concejales, se ha hecho con la alcaldía gracias a los votos propios, de PP y de Vox. Las negociaciones han concluido 15 minutos antes de la hora prevista para la constitución del Ayuntamiento.

A primera hora de la mañana, Vox confirmaba su apoyo al pacto entre PP y Ciudadanos, dejando ya fuera de la carrera por la alcaldía al PSOE. Lo que en principio era un equipo de gobierno liderado por el popular Sebastián Pérez con el líder de Ciudadanos Luis Salvador como primer teniente de alcalde, se ha enmarañado durante la mañana en varias horas de negociaciones, primero desde las sedes de cada uno de los partidos y posteriormente en persona, en un encuentro que ha durado apenas 10 minutos.

En Jaén el próximo alcalde será Julio Millán y tendrá un equipo de gobierno con concejales socialistas y de Ciudadanos. El pacto ha sido posible, según Ciudadanos por "la coincidencia programática". No obstante, según ha reconocido la formación naranja, hasta el último momento han buscado un acuerdo con los populares. La condición de Ciudadanos que el PP jiennense no ha aceptado, y finalmente ha impedido ese acuerdo, era que el número uno popular, Javier Márquez, no ocupara la alcaldía.

En Sevilla el candidato socialista Juan Espadas ha revalidado su mandato y gobernará en solitario por cuatro años más al liderar la lista más votada con 13 concejales. El PP cuenta en la capital andaluza con ocho ediles, Ciudadanos y Adelante Sevilla con cuatro cada uno y Vox con dos. Espadas ha resaltado “el aval de la gestión realizada y el amplio respaldo el 26 de mayo”.

En Cádiz el alcalde, José María González Kichi, ha dicho que su ciudad “es uno de los pocos lugares donde el cambio sigue su curso, donde no hay ningún escaño para la extrema derecha”. González —junto a los alcaldes de Barcelona y Valencia— son los únicos regidores de España que han conseguido revalidar sus cargos con 13 ediles y quedarse a uno de la mayoría absoluta. Kichi ha recordado que este será su último mandato: “Somos gente corriente que sigue viviendo en el mismo lugar, manteniendo las limitaciones salariales y con el horizonte de regresar a las aulas de un instituto público”.

Cientos de personas han aguardado en la plaza de San Juan de Dios para ver al recién revalidado alcalde. “Sí se puede”, han gritado mientras que González se ha asomado al balcón —acompañado de sus concejales y su pareja y líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, y la hija de ambos, Auroria— para ofrecerles el bastón de mando.

En Málaga, el popular Francisco de la Torre seguirá como alcalde cuatro años más tras obtener el apoyo de Ciudadanos. Será un “gobierno de coalición”, como ambas formaciones señalaron este viernes en la firma de un documento de 25 páginas que sirve de base para ese acuerdo. Y que deja a la formación naranja –con dos concejales- al frente de las áreas de Deportes, Cultura y uno de los distritos en expansión de la ciudad, Teatinos. Este sábado, De la Torre ha obtenido 16 votos frente a los 15 de Daniel Pérez, candidatos socialista en el pleno de constitución municipal. De la Torre lleva ya 20 años al frente de la alcaldía malagueña.

En la provincia de Málaga, la mayor sorpresa ha estado en Torremolinos, donde el PSOE ha mantenido la alcaldía que ha ostentado estos últimos cuatro años gracias al apoyo de los tres concejales de Adelante Torremolinos (confluencia de Podemos e IU), la representante de Por mi pueblo y, también, el de Lucía Cuín, que fue elegida edil por Vox pero fue expulsada del partido tras participar en un acto del orgullo gay en esta ciudad.

En Córdoba el PP ha recuperado la alcaldía tras cuatro años de gobierno socialista y el nuevo alcalde es José María Bellido gracias al apoyo de los cinco ediles de Ciudadanos. Los ediles de Vox se han abstenido en el Pleno para facilitar la elección de Bellido, que tendrá a Isabel Albá de Ciudadanos como primera teniente de alcalde.

En Almería, Vox entrará en los gobiernos municipales de Roquetas de Mar, El Ejido y Huércal de Almería tras los respectivos acuerdos de coalición cerrados con el PP aunque en ninguno de los tres resultaba decisivo su apoyo aritmético. El PP conservará Almería capital, que no tendrá un gobierno de coalición ya que el actual alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, gobernará en minoría, tal y como quería.

En El Ejido (84.000 habitantes), su alcalde Francisco Góngora (PP), ganador de las elecciones con 8.422 votos y nueve concejales, renueva cargo. Góngora había defendido con firmeza su disposición a gobernar en minoría con apoyos puntuales. Por último, en Roquetas de Mar (95.000 habitantes), el actual alcalde, presidente del PP almeriense y ex presidente de la Diputación de Almería, Gabriel Amat, también repetirá en el cargo que ocupa desde hace 24 años. Lo ha logrado con el apoyo de los tres concejales de Vox que, sumados a los 11 del PP, le dan mayoría absoluta, fijada fijada en 13 ediles.

Con información de Javier Arroyo, Germán Temprano, Nacho Sánchez, Jesús A. Cañas y Javier Martín-Arroyo.