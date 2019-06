Reacciones y pactos tras las elecciones del 26-M, en directo

EL PAÍS

Autonómicas | Navarra. Robles asegura que el PSOE no va a pactar con los "partidos que no respeten la Constitución". La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha asegurado que el PSOE no va a pactar en Navarra con los partidos "que no respeten la Constitución", haciendo referencia al posible acuerdo en el que tendría que pactar con Geroa Bai para gobernar y por tanto, dejando abierta la puerta para apoyar a Navarra Suma. "Cuando haya cualquier partido que ponga obstáculos a la aplicación de la Constitución, es evidente que no va a encontrar ahí al PSOE", ha explicado Robles para después destacar que no habla "en concreto" de Navarra sino "con carácter general". En una entrevista en la COPE, la ministra de Defensa en funciones ha insistido en que es "evidente" que "que no se puede gobernar" con aquellos grupos políticos que "no respeten los valores de la Constitución" que, según ha indicado Robles, es "el marco de convivencia para todos, incluso para los que no creen en ella". Además, Robles ha recordado que el PSOE "nunca ha pactado con grupos independentistas" y que no lo va a hacer ahora. "Al no pactar con ellos nos quedamos sin Presupuestos Generales del Estado, no vamos a pactar ahora tampoco", ha puntualizado. (EP)