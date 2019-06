El ‘Google Maps’ de los lugares para amarse

De repente, pum: un sitio tranquilo, sin mucho trasiego, a media luz. El instinto se pone en marcha. Y donde la geografía ha querido estampar el vacío, lo no funcional, el cerebro interpreta su propia leyenda. Inmediatamente abre la posibilidad de registrarlo como un espacio perfecto para intimar. Lo que comúnmente se define como picadero. Para facilitar esta tarea de exploración urbana, Josean Gutiérrez, un diseñador web de Bilbao, ha creado el Google Maps de “lugares donde hacer el amor”. Se llama MisPicaderos.com, cumple 10 años como referencia en la búsqueda de escarceos al aire libre y pretende solucionar interrogantes como estos: “¿Tienes coche pero no tienes casa? ¿Acabas de pillar y no sabes dónde ir con tu pareja? ¿Tienes una amante y no quieres que os descubran?”.

A lo largo del territorio nacional, miles de indicadores y comentarios señalan estos lugares que favorecen el acercamiento. Copan la lista los parques, los aparcamientos, los descampados y las calles periféricas. Aunque también hay baños públicos o probadores de ropa. Todo vale a la hora de intimar. “Empecé a hacerlo en 2009 porque ya estaba el auge de Google Maps y veía que incluía de todo (restaurantes, gasolineras, etcétera), pero no los picaderos”, explica Gutiérrez, de 45 años. Agarró un mapa y, con sus conocimientos de informática, montó el dominio. Marcó dos que conocía en su propia ciudad. “El más clásico aquí es Artxanda, un monte a las afueras”, dice, dejando entrever que ha sido a la vez un usuario de su propia web.

La página fue conociéndose poco a poco. Sus amigos le ayudaron a reseñar alguno más. Hasta que vio cómo explotaba. “Se viralizó de repente. Fue de improvisto y ahora se llegan a apuntar hasta 10 lugares al día, con unas 3.000 visitas de media”, cuenta por teléfono el emprendedor, que, a pesar del éxito, compagina un trabajo de asalariado con estos proyectos propios. A este crecimiento se le unió cierta desviación del objetivo principal.

Josean Gutiérrez imaginó en un principio la página como una web donde poner “los miradores o parques con vistas, lo típico de ir en coche como en las películas”. Sin embargo, pronto se convirtió en lo que es hoy, llenándose incluso de gasolineras donde mantener relaciones furtivas y sumando más de 13.500 puntos.

“Pensaba que iba a ser más descriptivo o informativo, pero hay gente que lo está utilizando para quedar”, reconoce el fundador, que revisa a diario las últimas incorporaciones y los comentarios que se vierten. “Hago una criba. Hay ya programadores para que se bloqueen ciertas palabras y, aparte, veo si son adecuados o no”, sostiene. Una de las líneas rojas son los anuncios de prostitución, aunque puede colarse algún club de intercambio de parejas o algún sex shop. Proliferan también los rincones de voyeurs o mirones y los del dogging o sexo en grupo espontáneo.

“Hay varios sitios. Mejor el sotechado de noche”, escribe un usuario sobre una calle de León. “Solitario. Mejor cuando se pone el sol. ¡A disfrutar!”, firma otro en Cádiz. Algunos mensajes alertan de la presencia de policía o de ladrones. “Predominan las playas o los polígonos, donde hay un horario comercial y luego se quedan vacíos”, argumenta Gutiérrez. Una de las cosas que más le han sorprendido es que hay muchos cementerios. "Claro, nadie te va a molestar y suelen tener sitio para aparcar”. Ganan “por goleada” Madrid y Barcelona, con 1.300 y 750 marcas respectivamente. Los más visitados y comentados están en estas dos urbes, liderando el podio un aparcamiento en el noroeste de la capital denominado Los Techados de El Pardo. Les siguen Sevilla, Asturias o A Coruña, aunque ninguna provincia se libra de un buen puñado de picaderos.

Sorprende comprobar que en climas más fríos, como Palencia o Burgos, también existen sugerencias de parajes para el amor. En esta última población, uno de los más consultados es El Sopladero, cuya descripción reza: “Lugar de paso entre Salas y Aguas Cándidas. Perfecto para enamorados. Sus increíbles vistas a la cruz invitan a disfrutar de la intimidad de los cerezos. La mejor época para disfrutar de este ambiente tan idílico es en primavera, cuando dichos árboles florecen”.

Y es que, según el creador de la página, el temperamento latino influye. Hace cuatro años, viendo el éxito, se propuso ampliar sus mapas. Sumó algo de Francia y multiplicó la idea en Placesforlove.com para Inglaterra o en Trovacamporella.com para Italia. “En los países mediterráneos va bastante bien. Incluso tienen palabras que se acercan más a nuestra, picadero. Pero en el norte es más complicado”, concede. No solo por la temperatura: contribuyen las coordenadas sociales. “En España se dan las circunstancias, porque es más fácil que alguien tenga un coche a que viva solo”, cavila Josean Gutiérrez, a punto de agregar otro dominio diferenciado para la comunidad LGTBI: Cruisingmap.com. “Creo que es bueno. Hay que pasarlo bien y qué mejor que alguien ayude”, suspira quien ve su proyecto como una forma de facilitar la vida a la gente.