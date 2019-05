Rusia convoca al embajador de España en Moscú por unas declaraciones “hostiles” de Borrell

El Ministerio de Exteriores de Rusia ha convocado este martes al embajador de España en Moscú, Fernando Valderrama, para informarle de su malestar por unas declaraciones hostiles sobre Rusia del ministro de Exteriores español, Josep Borrell. El Gobierno ruso ha trasladado así su “perplejidad” y “decepción” por un comentario de Borrell en una entrevista en el que definía a Rusia como “viejo enemigo” y hablaba de la amenaza de ese país.

El departamento que dirige Serguéi Lavrov advirtió de que las afirmaciones de Borrell representan un “perjuicio para las relaciones entre Rusia y España” y recalcó en un comunicado que además son “contradictorias” con el vínculo que mantienen ambos países y con “la percepción mutua de los lazos bilaterales de amistad y asociación mutuamente beneficiosa, que se afirma en todos los documentos oficiales firmados entre los dos países recientemente”.

En una entrevista con El Periódico de Cataluña la semana pasada, y ante una pregunta sobre el papel de Europa en el mapa geopolítico en desarrollo, Borrell afirmó: “Tenemos un nuevo mundo que no habríamos podido imaginar hace cinco años. Trump no era presidente, no había Brexit, no habíamos tenido la crisis de los inmigrantes, la guerra de Siria... Han cambiado muchas cosas. Nuestro aliado nos da la espalda. Nuestro viejo enemigo, Rusia, vuelve a decir ‘aquí estoy yo’, y vuelve a ser una amenaza; y China aparece como un rival".

Fuentes de la Embajada de España en Moscú confirmaron la reunión. En ella, el director del primer departamento de Europa, Alexey Paramov, le ha trasladado al embajador Valderrama el contenido del comunicado en el que expresan su malestar. El Ministerio de exteriores español ha mostrado su “sorpresa negativa” por la reacción de Rusia a las declaraciones de Borrell. Un portavoz citado por Europa Press afirma que Moscú ha “sobrereaccionado” ante las declaraciones del ministro socialista “interpretando en clave bilateral una serie de reflexiones sobre la geopolítica global hechas desde el prisma europeo”.

El ruso Serguéi Lavrov visitó el pasado noviembre España, donde se reunió con Borrell y también con el rey Felipe VI.

Las relaciones entre Moscú y Occidente se tensionaron a partir de 2014, cuando Rusia se anexionó Crimea tras un referéndum que la comunidad internacional considera ilegal, y después de varios casos de interferencia rusa en el exterior. Situaciones que derivaron en una serie de sanciones contra bancos, empresas, ciudadanos y productos rusos de los países occidentales al país euroasiático, que Moscú respondió a través de sus propias sanciones.