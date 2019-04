La odisea para votar desde Moscú

Este 28 de abril no he podido ejercer mi derecho democrático a votar. A Moscú, donde vivo, parece que no han llegado las papeletas. Así que, por unas circunstancias o por otras, ni yo ni los casi 2.000 españoles censados para votar en Rusia hemos podido hacerlo. Y eso que muchos de nosotros hicimos un ejercicio de contorsionismo para seguir el protocolo del llamado voto rogado y conseguir las papeletas.