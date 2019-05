Cs exige a los líderes territoriales del PSOE que “renieguen” de Sánchez y apoyen el 155

Un día después de dejar abiertas todas las opciones de pacto, Ciudadanos enfría las posibilidades de acuerdo con el PSOE. El partido pone condiciones a los líderes territoriales socialistas que complican esos posibles pactos, aunque luego habrá que ver cómo se aterrizarían en un acuerdo por escrito. Ciudadanos exige para pactar a los barones del PSOE que “renieguen” de la política territorial de Pedro Sánchez, de los supuestos “pactos con los separatistas” y que se comprometan a apoyar la aplicación inmediata del 155 en Cataluña. “Si hubiera alguien, no lo vemos, se podría hablar. Lo normal es que lleguemos a acuerdos con el PP", ha reconocido el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, después de la primera reunión del comité negociador del partido.

"Para poder pactar con este PSOE [el líder territorial socialista] tiene que tener claro que tiene que renegar, hacer una enmienda a la totalidad a las políticas de Sánchez", ha avanzado Villegas. En concreto, Cs quiere que los barones socialistas manifiesten una discrepancia con la política territorial del Gobierno del PSOE, de la que Ciudadanos discrepa frontalmente en tanto le acusa de haber pactado con los independentistas. "Cuando tengamos un acuerdo vamos a pedir una coherencia con la unión e igualdad de todos los españoles, eso va a implicar renegar de las políticas de Sánchez de pacto con los populistas y los separatistas", ha incidido Villegas. Eso incluye, además, según el número dos de Albert Rivera, un compromiso con la aplicación inmediata del artículo 155 en Cataluña, la principal discrepancia de Rivera con Sánchez. El líder de Cs le pidió al presidente del Gobierno en La Moncloa hace tres semanas que lo aplicara.

Según fuentes de la dirección del partido, estas exigencias —incluida la del 155— deberían quedar plasmadas en un acuerdo por escrito.

Ciudadanos ve posible el acuerdo con el PSOE , pero solo con "alguien que reniegue de las políticas de Sánchez, que reniegue de las políticas de los separatistas y que crea que hay que aplicar el 155 en Cataluña”, ha insistido Villegas. “Si hubiera alguien, no lo vemos, se podría hablar. Lo normal es que lleguemos a acuerdos con el PP". El partido exige también que en el territorio en el que pacte no se suban los impuestos. La batalla por la rebaja impositiva ha sido uno de los ejes de la campaña de CS a las municipales. Rivera se comprometió a rebajar en las comunidades que gobernara cada euro que el Gobierno central suba en impuestos.

Es complicado por tanto el pacto con el PSOE, pero no imposible. Villegas no ha querido pronunciarse sobre si ve algún territorio con más posibilidades que otro. Cs es llave en Aragón, Castilla y León y Murcia. Todo dependerá de cómo se redactaran los términos de ese acuerdo, porque por ejemplo el presidente de Aragón, Javier Lambán, siempre ha sido muy crítico con el independentismo catalán y se ha desmarcado de la política de apaciguamiento con Cataluña. También se ha enfrentado a Sánchez. En campaña, Rivera abrió la puerta a acuerdos con “disidentes” del sanchismo. En esa categoría no entran ni el líder del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ni el de Murcia, Diego Conesa, ambos sanchistas.

Prueba de que el acuerdo con el PSOE no se descarta por completo en la cúpula de Ciudadanos es que Villegas mantendrá una “conversación formal” en las próximas horas o días con el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, así como con el PP, para definir los “cauces de diálogo” entre partidos.