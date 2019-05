Elecciones 26-M | Últimas noticias de la campaña electoral

EL PAÍS

Ángel Gabilondo: "Las personas que hereden más de un millón y medio no pueden ser bonificadas al 100%: pediremos una bonificación menor. O el IRPF, subir un punto más. Que se puede dormir. Nosotros no vamos a freír a impuestos, pero sí se puede invocar a la justicia y la solidaridad. Esto afecta a personas que me escriben y me dicen que están dispuestos a pagarlo si ese dinero va a los servicios públicos y no a los bolsillos de algunos".