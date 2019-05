Así es la capucha que llevaba Josu Ternera para proteger la identidad y evitar escupitajos

Las primeras imágenes de José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, tras ser detenido este jueves en el municipio de Sallanches (Alpes franceses) no muestran su cara. El que fue jefe político de ETA, de 68 años, ha sido fotografiado a su salida del Palacio de Justicia de Bonneville —un pueblo situado también en los Alpes franceses— con una capucha en el rostro de color blanco y azul y con la inscripción de la marca australiana POL-I-VEIL, el acrónimo de Police Identity and Spit Veil, de la empresa First Light Pty Limited. La prenda, según varias páginas web que venden este producto, se utiliza por las fuerzas y cuerpos de seguridad para "ofrecer una solución sencilla, higiénica y humana para que el personal se proteja contra los delincuentes que escupen y en casos en los que se requiera la protección de la identidad [del arrestado]".

El precio de esta prenda, según la web de Spit Mask, que vende este producto diseñado en Australia, oscila en Europa entre los 5,90 y los 6,90 euros. En páginas de otras empresas, la prenda supera los 10 euros. En las imágenes tomadas al histórico dirigente de ETA, se puede apreciar que la capucha que lleva es de Spit Mask. Según varias webs, estas capuchas llevan siendo utilizadas más de 10 años por personal del Gobierno, defensa, policía y trabajadores médicos, en este caso para evitar el contacto directo con personas que puedan padecer enfermedades contagiosas. Una de sus características es que permite a quien la usa cierta visibilidad: un 10%, según las webs especializadas.

En la web del Ministerio de Justicia francés hay publicada una circular en la que se explica que la capucha puede ser solicitada tanto por las fuerzas y cuerpos de seguridad como por el propio detenido. "Cuando las circunstancias no permiten evitar la presencia de medios durante el traslado [de un detenido], los funcionarios militares encargados de la escolta deben procurar, por respeto a las exigencias primeras de seguridad, proteger la imagen de la persona encausada, permitiendo por ejemplo que esta cubra su rostro", detalla la circular.

La detención de Ternera este jueves se inició con el control de un antiguo colaborador del dirigente etarra. El seguimiento de esta persona llevó a los agentes de la Guardia Civil a las primeras pistas de lo que las fuentes consultadas describen como la "cuestión médica", en referencia a los problemas de salud que arrastraba el antiguo jefe político de la banda armada y que hacía suponer a los investigadores que recibía tratamiento. De hecho, el arresto se ha producido cuando se dirigía al centro sanitario para ser tratado de un cáncer diagnosticado hace años.

Imagen de la web bac-tactical, que ofrece la capucha de la marca POL-I-VEIL.

El operativo, realizado por la DGSI (el servicio de inteligencia francés) y la Guardia Civil, ha sido bautizado Operación infancia robada, en alusión a la muerte de niños en la casa cuartel de Zaragoza, atentado por el que España le busca desde 2002, y en el que fueron asesinadas 11 personas, seis de ellas menores de edad, en 1987. En juzgado número 2 de la Audiencia Nacional tiene en vigor una orden internacional de detención (OID) y una orden europea de detención por el atentado de Zaragoza. Además, los Juzgados Centrales de Instrucción 1, 2, 3 y 5 tienen cuatro requisitorias en vigor. Entre otras causas, Ternera está procesado en España por delitos de lesa humanidad desde octubre de 2015.