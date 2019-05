Rivera baja decibelios y anuncia una propuesta de ley para las familias

Hay quien habla de un efecto Rubalcaba, una especie de tregua que aparca la crispación porque se ha leído en la reacción a la muerte del ex secretario general del PSOE una reclamación de una política de más altura y edificante. Claro que una coyuntura como esa no explica las estrategias de los partidos, pero lo cierto es que Albert Rivera ha vuelto a la arena 72 horas después de la marcha de Alfredo Pérez Rubalcaba con un tono que ha bajado varios decibelios y con su primera iniciativa en la oposición en clave constructiva. El líder de Ciudadanos ha reunido este lunes a su nuevo grupo parlamentario y ha pedido a sus diputados que hagan una oposición "distinta", basada en trabajar y arremangarse y no en el "acoso y derribo". Su primera propuesta de ley mira a las familias.

"Mientras otros están despistados, nosotros estamos trabajando ya en la oposición", ha defendido Rivera en su discurso ante los 57 diputados de Ciudadanos. El primer mensaje que quería trasladar era ese: que Cs "lidera la oposición" frente al PP, demasiado ocupado gestionando su debacle electoral. Por eso ha querido que el primer grupo que se reúne en el Congreso sea el de Ciudadanos y la primera iniciativa parlamentaria sea la suya.

Rivera ha anunciado su primera propuesta de ley en el Parlamento en la nueva legislatura, una de sus medidas estrella en campaña para las generales: que las familias monoparentales y con dos hijos pasen a ser consideradas jurídicamente como familias numerosas, para que puedan beneficiarse de la deducción fiscal de 1.200 euros al año que tienen estas. Y, en consecuencia, las de tres hijos o más (o monoparentales con dos hijos) se beneficiarían de una deducción de 2.400 euros al año, esto es, de la que ahora disfrutan las llamadas familias numerosas “especiales”, con más de cinco hijos.

Se trata de favorecer la natalidad con deducciones fiscales. En total, Ciudadanos calcula que estas medidas beneficiarían a casi seis millones de familias españolas, lo que tendría un coste público de 4.500 a 5.000 millones de euros, en cálculos del partido. La propuesta legislativa de Cs incluirá también que las parejas de hecho sean consideradas como matrimonios, y que la educación sea universal y gratuita desde los cero a tres años.

"Os pido que hagamos una oposición firme con el Gobierno y leal a los españoles", ha pedido Rivera a los suyos. Ciudadanos combinará la crítica al Gobierno socialista -centrada en la crisis territorial y la política económica- con la participación en acuerdos para sacar adelante reformas. "Sin complejos, dando la mano a distintos", ha expresado el líder de Cs. Rivera ofreció a Sánchez la pasada semana en La Moncloa cuatro pactos de Estado: educación, despoblación, inmigración y terrorismo. Hoy también ha citado la lucha contra la corrupción y el medioambiente como materias en las que es propicio a llegar a acuerdos.

Al contrario, su oposición será dura en materia territorial y económica. "Hay que vigilar muy de cerca las líneas de la Constitución porque Sánchez e Iglesias van a intentar pisotearla", ha avisado Rivera, que también anticipa su confrontación a cualquier subida de impuestos. El líder de Cs ha estado sonriente y relajado en la reunión con sus diputados y en la foto de familia que los 57 se han hecho en la escalinata del Congreso. Un 80% más que los 32 parlamentarios de la anterior legislatura. El grupo gana en peso numérico y político con incorporaciones como la de Inés Arrimadas, Fernando de Páramo o José María Espejo. El ambiente era como de primer día de colegio, de encuentros, y el tono que tocaba era otro. "Seamos leales a España", les ha pedido Rivera. "En los temas de país nuestra camiseta no es naranja, es rojigualda".