Rivera propone equiparar las parejas de hecho a los matrimonios

Albert Rivera quiere marcar perfil propio en la batalla del centro derecha con una apuesta por los derechos civiles frente al conservadurismo del PP. La última propuesta del candidato de Ciudadanos para las elecciones generales apunta en este sentido, al plantear extender los efectos del matrimonio a las parejas de hecho. Las parejas de hecho no pueden realizar la declaración de renta conjunta ni reciben herencia o pensión por fallecimiento en igualdad de condiciones al matrimonio, entre otras diferencias que Cs propone eliminar con una nueva ley nacional.

La ley española reconoce, además del matrimonio, a la unión entre dos personas que, aunque no estén casadas, tengan una relación estable de convivencia y afectividad: la pareja de hecho. Y aunque sus efectos se equiparan en muchos casos al matrimonio, existen algunas diferencias que Ciudadanos plantea superar con una ley de ámbito nacional —ya que algunas comunidades han aprobado regulaciones específicas— que les conceda los mismos derechos y obligaciones.

Las parejas de hecho no pueden, por ejemplo, realizar una declaración de renta conjunta que les permita tener beneficios fiscales, ni tampoco ser reconocidas como familia numerosa aunque tengan más de tres hijos (lo que permite acceder a ayudas). En caso de fallezca uno de los dos miembros de la pareja, el otro no heredará salvo que se haya dispuesto en un testamento y respetando a los herederos forzosos. Además, para que la pareja pueda cobrar una pensión por fallecimiento, se tiene que acreditar que se ha convivido de forma ininterrumpida los últimos cinco años y no se supera un límite de ingresos (en el caso del matrimonio no hay que acreditarlos).

En cambio, las parejas de hecho pueden romper su unión sin un proceso de separación o divorcio con el coste económico y el proceso judicial que conllevan.

“No tiene sentido que exista esta discriminación en pleno siglo XXI”, afirmó Rivera anoche en La Sexta. “La ley debería reconocer y tratar del mismo modo a todas las personas que mantienen una relación y un proyecto de vida en común en las mismas condiciones, con independencia de la relación civil que las vincule”, propuso.

La propuesta de Ciudadanos también pasa por la creación de un Registro nacional de Parejas de Hecho, más de 1.600.000 en España, lo que representa el 15% del total. El número de parejas de hecho se ha triplicado desde el 2001, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).