El drama de ‘La Marrurra’, la cantaora de EE UU a la que encerraron ilegalmente en un geriátrico de Madrid

El primer día que Lola consiguió visitar en la residencia pública Margarita Retuerto de Madrid, especializada en enfermos de alzheimer, a la cantaora flamenca María La Marrurra, nacida en EE UU, se echó a llorar al ver a su amiga. Tenía 73 años y no le quedaban más fuerzas para protestar ("No estoy loca, quiero irme de aquí...", se hartó de gritar en la residencia). Parecía resignada a su cautiverio. “¿Qué hago yo aquí, Lola? ¿Por qué no me dejan irme a mi casa...?”. Lola se abrazó a ella y le prometió que ella y sus otros amigos harían todo lo posible por sacarla de allí. Tardó un año en recuperar su libertad. Fue gracias al Tribunal Constitucional.