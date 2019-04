Pedro Sánchez: “Cuando Rajoy era presidente, ya me hablaba de Vox”

EL PAÍS publica este viernes una entrevista con el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a las elecciones generales, Pedro Sánchez, en un formato que combina la imagen con el periodismo de datos, la infografía y el diseño gráfico. "En las conversaciones que tuve con Mariano Rajoy cuando era presidente del Gobierno, una de las cosas que más me llamó la atención es que él ya hablaba de la ultraderecha en España, de Vox. Esto no lo he dicho nunca. Cuando Mariano Rajoy era presidente del Gobierno, Vox ya estaba en el radar de los estudios demoscópicos de la derecha y eso tiene mucho que ver con el fracaso del proyecto político de la derecha en cuanto a regeneración democrática, que es uno de los principales problemas que tiene nuestro país, y también con su fracaso por garantizar un horizonte de concordia nacional y no de crispación territorial", revela Sánchez en la conversación con la directora de este periódico, Soledad Gallego-Díaz, y su corresponsal político, Carlos E. Cué, que se publica íntegramente este viernes.

La irrupción de Vox ocupa una parte relevante de la entrevista, en la que el presidente insiste en que no está descartada la posibilidad de que la derecha sume, como en Andalucía, y forme un Gobierno con apoyo de la extrema derecha, por lo que reclama una gran movilización. En las últimas semanas, todos los sondeos han detectado que los dos únicos partidos que crecían sistemáticamente eran el PSOE y Vox. Pero la formación de Santiago Abascal es muy difícil de medir para los especialistas en sondeos porque, siendo hasta ahora un grupo minoritario, nunca ha entrado en el Congreso.

Ahora nadie discute que van a entrar con fuerza. La duda es si todo su voto lo lograrán a costa del PP y Ciudadanos, con lo que simplemente se produciría un reequilibrio de fuerzas dentro de ese bloque, que no ampliaría su espacio. Esto evitaría que lograran la mayoría absoluta y permitiría a Sánchez intentar gobernar con Podemos y otros aliados como el PNV. Sin embargo, si Vox logra sacar de la abstención o de otros partidos votos que antes no estaban en este bloque, entonces sí habría una posibilidad real de que el reparto de fuerzas permita un acuerdo como el que se ha dado en Andalucía. El presidente se concentra en estas últimas horas de campaña en movilizar a la izquierda, recordándole que cualquier abstención puede ayudar a que llegue la extrema derecha al poder en España, algo que de momento solo ha sucedido en Italia entre los cinco grandes países de Europa.

Por este formato de entrevista, que se publica este viernes en su integridad, ya han pasado el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y el candidato de Ciudadanos, Albert Rivera.